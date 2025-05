CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de la exitosa autora Alafair Burke, “The Better Sister” (“La mejor hermana” en español) es una serie de suspenso de Amazon Prime Video que narra la historia de Chloe (Jessica Biel), una ejecutiva de medios de comunicación de alto perfil que vive una vida pintoresca con su apuesto esposo abogado Adam (Corey Stoll) y su hijo adolescente Ethan (Maxwell Acee Donovan) a su lado, mientras que su hermana Nicky (Elizabeth Banks), de quien está distanciada, lucha por llegar a fin de mes y mantenerse sobria.

Cuando Adam es brutalmente asesinado y Ethan se convierte en el principal sospechoso, las hermanas se reúnen para descubrir la verdad detrás de la muerte del esposo de Chloe y del que alguna vez fue pareja de Nicky, quien es la madre biológica de Ethan. Las cosas se complican cuando secretos familiares como ese salen a la luz. Chloe se vuelve la mujer que le robó la vida a su hermana. Pero ¿quién asesinó a Adam? ¿Por qué?

“The Better Sister”, el cautivador thriller dirigido por Craig Gillespie, empieza con Chloe encontrando el cuerpo de su esposo en su lujosa casa después de un evento de gala y tras recibir un paquete con amenazas crípticas y una foto superpuesta de su rostro sobre el cuerpo desnudo de otra persona. Después de que llama a emergencias, los detectives Nancy Guidry (Kim Dickens) y Matt Bowen (Bobby Naderi) se encargan del caso.

Chloe (Jessica Biel) declara ante la detective Nancy (Kim Dickens) y su colega en la serie de suspenso "The Better Sister" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE BETTER SISTER”?

La policía hace muchas preguntas que Chloe no quiere responder, y se pone peor cuando llaman a su hermana para informarle de la muerte de su exesposo y le piden que viaje a Nueva York porque ahora es la tutora legal de su hijo Ethan. Las rencillas del pasado resurgen entre las hermanas, pero las sospechas de Guidry las obliga a olvidarse de eso y unirse para proteger a su hijo.

Ethan se convierte en el principal sospechoso del asesinato de Adam debido a que se encuentra su ADN en la escena del crimen, se contradice en sus declaraciones, no tiene una coartada real y el rencor que siente por su padre. Las hermanas interfieren con el trabajo de la policía y hacen de todo para evitar el arresto de Ethan.

En tanto, Chloe intenta descubrir en qué andaba Adam cuando murió. No tarda en descubrir que Adam trabajaba como informante del FBI sobre Bill Braddock (Matthew Modine) y los negocios turbios del Grupo Gentry. Más tarde, el agente Edward Olivero la presiona para que entregue cualquier evidencia que Adam encontrara y guardara en su casa.

Las protagonistas de “The Better Sister” tiene casi todo bajo control respecto a la investigación del asesinato de Adam, a excepción de un detalle, la detective Nancy Guidry, quien está cada vez más cerca de descubrir la verdad. Para frenarla, las hermanas utilizan un error de su pasado: golpeó accidentalmente a un hombre negro e inocente. Por las connotaciones racistas y discriminadoras del suceso, pudo ser suspendida, pero sus superiores lo ocultaron. La exponen y queda fuera del caso.

Chloe (Jessica Biel9, junto a Nicky, hacen de todo para proteger a Ethan (Maxwell Acee Donovan) en la serie de suspenso "The Better Sister" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE BETTER SISTER”?

¿Quién es el verdadero asesino de Adam?

Cerca del final de “The Better Sister”, se revela que Nicky fue quien asesinó a Adam. A pesar de que no podía tener contacto con Ethan, se las ingenió para hacerle llegar un teléfono plegable. Madre e hijo se comunicaban frecuentemente. Durante una charla, el joven contó que vio cómo su padre agredió a Chloe. Nicky se preocupó y decidió confrontar a su exesposo.

¿Por qué? Nicky conocía los alcances de Adam y hasta dónde podía llegar. Aunque la versión oficial señala que Nicky perdió la custodia de su hijo por su alcoholismo, en realidad fue Adam quien expuso a su hijo y para deshacerse de su esposa la drogó y convenció a las autoridades de su historia. Más tarde, se casó con Chloe y la convirtió en la figura materna de Ethan.

El encuentro entre Nicky y Adam se complicó cuando él la agredió. En un acto de desesperación, ella lo apuñaló. Antes de ser descubierta, abandonó la escena del crimen y regresó a su casa en Cleveland, Ohio, y fingió no saber nada hasta que la policía la llamó. Ethan llegó antes que Chloe y al ver la escena, manipuló algunas cosas pensando para proteger a su madrastra, ya que la creía responsable.

Cuando Chloe descubre la verdad y las mentiras de su exesposo, decide evitar que su hermana sea descubierta. Así que, utiliza el archivo secreto y las cintas de audio que encontró en el doble fondo de la caja fuerte para desviar la atención a Braddock, ya que se exponen los tratos ilegítimos de Bill con Gentry. Esto sumado a las pruebas que Chloe plantó en su residencia, lo convierten en el principal sospechoso.

Al final de “The Better Sister”, Jake (Gabriel Sloyer) es encontrado muerto en la playa, aunque no queda claro si fue asesinado o se suicidó. Por otro lado, Nicky decide no llevarse a Ethan a Cleveland y quedarse con su hermana Chloe, con quien ha resuelto sus diferencias. Las hermanas se reconcilian y comprenden que deben estar unidas.

Chloe (Jessica Biel) y Nicky (Elizabeth Banks) se reconcilian al final de la serie de suspenso "The Better Sister" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER “THE BETTER SISTER”?

“The Better Sister” está disponible en Amazon Prime Video desde el 29 de mayo de 2025, por lo tanto, para ver la serie de suspenso solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

