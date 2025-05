CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Guy Ritchie y escrita por James Vanderbilt, “Fountain of Youth” (“La fuente de la juventud”) es una película de Apple TV+ que narra la historia de dos hermanos distanciados Luke (John Krasinski) y Charlotte Purdue (Natalie Portman), que se unen en un atraco global para encontrar la mitológica Fuente de la juventud. Los protagonistas de la cinta de acción y aventuras deben utilizar sus conocimientos de historia para seguir pistas en un viaje épico que cambiará sus vidas y posiblemente los conduzca a la inmortalidad. ¿La consiguen? ¿Qué pasa con los personajes principales?

La película que está disponible en Apple TV+ desde el 23 de mayo de 2025 empieza con Luke robando una pintura valiosa en Tailandia. Lo que lo lleva a ser perseguido por los Protectores del Camino, un grupo al que pertenece Esme (Eiza González). Más tarde, se revela que Luke trabaja junto a Patrick Murphy (Laz Alonso) y Deb McCall (Carmen Ejogo), los antiguos socios de su padre, para el multimillonario Owen Carver (Domhnall Gleeson).

Carver tiene un cáncer terminal, así que contrata a Luke para encontrar “La fuente de la juventud”, la que considera su única esperanza para sobrevivir a la terrible enfermedad. Owen financia las excursiones del protagonista y su equipo, que roban pinturas que tienen pistas que los llevarán al lugar deseado. Para seguir avanzando, necesita a su hermana Charlotte, quien trabaja como curadora en un museo de Londres.

Luke (John Krasinski) recluta a su hermana Charlotte Purdue (Natalie Portman) para encontrar la "Fuente de la juventud" para un multimillonario (Foto: Apple Original Films) ×

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FOUNTAIN OF YOUTH”?

Charlotte tiene dudas sobre seguir o no a su hermano, ya que aunque ambos disfrutan de las aventuras que implican buscar un tesoro, no tienen los mismos ideales. Para ella, al igual que su padre, es más importante el camino y es suficiente con la satisfacción de encontrar algo que permanezca escondido. No obstante, Luke busca la fama y fortuna que pueden traer los descubrimientos.

Luego de que Luke roba un cuadro del museo de Londres donde trabaja Charlotte, Esme no es la única que persigue al grupo. Jamal Abbas (Arian Moayed), agente de la Interpol, también le sigue los pasos para detenerlo por sus crímenes. Abbas va principalmente tras Luke, pero al toparse con los hombres de Carver también debe enfrentarlos.

Después de un largo camino, que incluye a Thomas (Benjamin Chivers), el hijo de Charlotte, utilizando sus habilidades musicales para descubrir la última pista, los protagonistas de “Fountain of Youth” terminan en las Pirámides de Giza a punto de completar la misión. Por supuesto, resguardados por el ejército de Owen.

En el momento oportuno, el multimillonario revela que no tiene cáncer y comparte sus verdaderas intenciones. Tal como sospechaba Charlotte, Owen busca la Fuente de la juventud con fines egoístas, quiere embotellar el líquido y venderlo por una gran suma de dinero. Luke no tiene más opción que seguir sus indicaciones para proteger a su familia y equipo.

Luke (John Krasinski), Charlotte Purdue (Natalie Portman) y Owen Carver (Domhnall Gleeson) siguiendo las pistas para encontrar "La fuente de la juventud" (Foto: Apple Original Films) ×

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FOUNTAIN OF YOUTH”?

¿Qué pasó con Luke y la Fuente de la Juventud?

Aunque Owen consiguió su principal objetivo: llegar a la Fuente de la juventud, no se atreve a ser el primero en beber el agua que podría darle la oportunidad. Necesita que alguien más confirme su efectividad o si existe alguna consecuencia. Luke se niega, así que el multimillonario le dispara. Para evitar que lastime a su familia, Luke entra al agua y sus heridas se curan.

No contento con eso, Owen dispara varias veces para confirmar la efectividad del místico líquido. Cuando le ofrece la oportunidad de obtener la inmortalidad, Luke se niega. En cambio, Carver bebe sin miedo. Se vuelve más joven y fuerte, pero un segundo más tarde, la fuente le quita todo eso. ¿Significa que está muerto?

Mientras Owen parece desaparecer, Esme activa la llave que le entregó el Anciano y cierra la fuente. Luke y el resto de su equipo logran escapar de las pirámides. Abbas llega hasta Luke, pero decide no arrestarlo cuando comprende que no robó las pinturas para venderlas. Por supuesto, las recupera. Esme también se despide y le advierte a Luke que se mantenga alejado de las cosas que deben permanecer ocultas. No obstante, no parece ser la última aventura de los hermanos Purdue. ¿Habrá una secuela?

¿Por qué Luke no bebió de la Fuente de la Juventud? Cuando entró al agua, la fuente le mostró el precio a pagar por su inmortalidad: la vida de su hermana y sobrino. Por eso, Luke prefirió no beber. Esa advertencia, se muestra en varios momentos de la película. En el caso de Owen, él era lo que más amaba, así que por eso desapareció.

Owen Carver (Domhnall Gleeson) le dispara a Luke (John Krasinski) para que pruebe la Fuente de la juventud en la película “Fountain of Youth” (Foto: Apple TV+) ×

¿CÓMO VER “FOUNTAIN OF YOUTH”?

“Fountain of Youth” está disponible en Apple TV+ desde el 23 de mayo de 2025, por lo tanto, para ver la película de acción y aventuras solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

