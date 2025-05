Más de siete años después del final de “The Librarians”, el universo que empezó con una serie de películas del mismo nombre se expande con un spin-off, “The Librarians: The Next Chapter”, que continuará la historia milenaria. Esta vez, un bibliotecario del pasado viaja en el tiempo y queda atrapado en el presente liberando magia por todo el continente. Para limpiar el desastre mágico que provocó, cuenta con la ayuda de un nuevo equipo de héroes eclécticos. Entonces, ¿cuándo se estrenan los nuevos episodios? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Originalmente, el spin-off que tiene a Dean Devlin como showrunner debía estrenarse el 24 de octubre de 2024 en The CW. Sin embargo, la cadena la retiró de su programación y canceló la serie. TNT se hizo cargo del proyecto y lo emitirá a finales de mayo de 2025.

“The Librarians: The Next Chapter” cuenta con un elenco conformado por Callum McGowan (“Into the Deep”), Jessica Green (“The Outpost”), Olivia Morris (“Hotel Portofino”) y Bluey Robinson (“Britannia”). Además, Caroline Loncq (“Mamíferos”) y Christian Kane aparecerán como estrellas invitadas.

¿DE QUÉ TRATA “THE LIBRARIANS: THE NEXT CHAPTER”?

De acuerdo con la descripción oficial de “The Librarians: The Next Chapter”, cuando el bibliotecario Vikram Chamberlain viaja del pasado al presente y queda atrapado, intenta regresar a su castillo en Belgrado, Serbia, que se ha convertido en un museo, sin imaginar que libera magia por todo el continente.

Para limpiar el desastre que causó y encontrar el camino de regreso a casa, el protagonista reúne a un nuevo equipo de bibliotecarios. Solo tiene seis meses para hacerlo.

En los primeros avances del spin-off se presentan a cada uno de los personajes principales en sus diversos elementos, más adelante, se cambia el enfoque y son nombrados el Científico escéptico, el Creyente y el Guardián.

¿CÓMO VER “THE LIBRARIANS: THE NEXT CHAPTER”?

“The Librarians: The Next Chapter” se estrenará el 25 de mayo de 2025 en TNT. Se trata de un evento de dos noches que comienza el domingo y concluye el lunes 26 de mayo. Los siguientes capítulos se emitirán los lunes por la noche en TNT.

TRÁILER DE “THE LIBRARIANS: THE NEXT CHAPTER”

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE LIBRARIANS: THE NEXT CHAPTER”

Callum McGowan como Vikram Chamberlain

Jessica Green como Charlie Cornwall

Olivia Morris como Lysa Pascal

Bluey Robinson como Connor Green

Caroline Loncq como Elaine Astalot

Christian Kane como Jacob Stone

Adnan Haskovic como el general Gregor

Harun Cehovic como Huey

Philip Rosch como Sir Lancelot Dulaque

Jasmine Blackborow como Marie

Monica Lacy como Janis Copeland

Daniela Norman como Suki

Pavle Jerinic como Petar Blagojevic

Natalie Mitson como Bella Goodridge joven

Celyn Jones

Emma Gojkovic como Viola

Éva Magyar como Katherine

Dunja Stojanovic

Sam Bell como Madam Visconti

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “THE LIBRARIANS: THE NEXT CHAPTER”?

“The Librarians: The Next Chapter”, cuenta con Dean Devlin, Marc Roskin, Rachel Olschan-Wilson y Noah Wyle como productores ejecutivos, tiene doce episodios.

