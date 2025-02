A medida que se acerca la premiación de los Óscar, 2 de marzo, las películas nominadas empiezan a tener mucha mayor exposición. Una de esas es The Brutalist, dirigida por Brady Corbert y nominada a 10 categorías. El filme ha cautivado al público con su alcance épico, su cinematografía y gran duración (3h35m); sin embargo, también ha generado comentarios por el uso de la inteligencia artificial.

El filme utilizó la inteligencia artificial para modular las voces de sus actores, esto -al igual que el descubrimiento de otras películas estrenadas que han usado la IA- ha hecho que la Academia se plantee instruir nuevas reglas de divulgación para la tecnología.

“La Academia ofrece un formulario de divulgación opcional para el uso de IA, pero los gobernadores y los comités ejecutivos de las ramas ahora están investigando cómo se utiliza la IA en cada rama con miras a hacer que la divulgación sea obligatoria en las reglas de los Oscar de 2026, que se espera que se publiquen en abril”, informó Variety.

Adrien Brody, protagonista de The Brutalist, es uno de los contendientes del premio a mejor actor de drama.

¿CÓMO ASÍ USARON LA INTELIGENCIA ARTIFICAL?

The Brutalist trata sobre el ficticio László Tóth, un arquitecto judío de Hungría que sobrevive a un campo de concentración nazi y, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, viaja a Estados Unidos, donde se ve envuelto en los negocios de un rico magnate de los negocios. Para lograr el acento húngaro, Dávid Jancsó, editor de la película, reveló que la producción contrató una empresa de software ucraniana llamada Respeecher para hacer que las voces de los actores tuvieran ese acento.

“Hablar de IA es una cuestión controvertida en la industria, pero no debería serlo [...] Deberíamos tener una discusión muy abierta sobre qué herramientas nos puede proporcionar la IA. No hay nada en la película que utilice IA que no se haya hecho antes. Simplemente hace que el proceso sea mucho más rápido. Usamos IA para crear esos pequeños detalles que no teníamos el dinero o el tiempo para filmar”, comentó Jancsó en RedShark News.

¿QUÉ CATEGORÍAS ESTÁ SIENDO NOMINADA LA PELÍCULA?

Mejor Película: The Brutalist (Brady Corbet)

Mejor Director: Brady Corbet (The Brutalist)

Mejor Actor Principal: Adrien Brody (The Brutalist)

Mejor Actor de Reparto: Guy Pearce (The Brutalist)

Mejor Actriz de Reparto: Felicity Jones (The Brutalist)

Mejor Guion Original: The Brutalist

Mejor Dirección Fotografía: The Brutalist

Mejor Montaje: The Brutalist

Mejor Banda Sonora: The Brutalist

Mejor Diseño de Producción: The Brutalist

En "The Brutalist", el actor Adrien Brody asume el rol protagonista de László Tóth. Él es un arquitecto húngaro-judío y superviviente del Holocausto que emigra a América (Foto: Focus Features)