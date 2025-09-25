“The Strangers: Chapter 2” (en español: “Los extraños: Capítulo 2”), ¿logró cumplir con las expectativas del público? Pues, el análisis de las primeras reseñas revela que, aunque hay intentos de evolución en la saga, muchos críticos opinan que la película de terror se quedó a medio camino. A continuación, te cuento más detalles al respecto.

Vale precisar que la cinta forma parte de una trilogía cinematográfica que inició con “The Strangers: Chapter 1” (2024), producción también dirigida por Renny Harlin y protagonizada por Madelaine Petsch.

Ahora, la secuela continúa la historia de Maya (Petsch), quien logró sobrevivir al brutal ataque de los tres desconocidos enmascarados en la primera entrega, aunque perdió a su pareja Ryan (Froy Gutierrez) en el proceso.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Strangers: Chapter 2”:

¿QUÉ DICEN LOS CRÍTICOS SOBRE “THE STRANGERS: CHAPTER 2”?

Los críticos han sido muy drásticos con la propuesta: en Rotten Tomatoes, solo el 16% de las 19 reseñas iniciales de la película fueron positivas, mientras que -en Metacritic- el filme obtuvo un puntaje de 33 sobre 100, basado en 6 opiniones profesionales.

Y si bien Madelaine Petsch ha recibido elogios por su entrega física y su resistencia dramática, algunos señalan que el guion no la ayuda lo suficiente.

¿QUÉ ASPECTOS DESTACAN Y CRITICAN LAS RESEÑAS DE “THE STRANGERS: CHAPTER 2”?

Entre los temas más recurrentes en las reseñas de “The Strangers: Chapter 2”, se encuentran:

La atmósfera que recuerda a “Halloween II”, pero sin la tensión efectiva.

La explicación excesiva del origen de los asesinos, lo que diluye el terror a lo desconocido.

Los efectos CGI cuestionables, como un jabalí animado que afecta la inmersión del espectador.

¿VALE LA PENA VER “THE STRANGERS: CHAPTER 2”?

Si buscas una experiencia de terror puro y sorpresas, quizá -según los expertos- el largometraje no esté a la altura.

Sin embargo, todavía puede ser una alternativa para los seguidores de la franquicia interesados en profundizar en la mitología de los “Extraños”.

Sea como sea, podríamos decir que “The Strangers: Chapter 2” es una secuela que cumple a medias: tiene destellos de intensidad, pero falla en el pulso narrativo y en el verdadero horror.

El póster de "The Strangers: Chapter 2", película de la saga "Los extraños" que se desarrolla a lo largo de 96 minutos de metraje (Foto: Lionsgate Films)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí