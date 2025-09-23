Aunque Maya (Madelaine Petsch) logró escapar los tres maníacos enmascarados en la primera entrega de la nueva trilogía de “The Strangers”, aún no está fuera de peligro, ya que los psicópatas están de regreso para terminar el trabajo y están dispuestos a matar a cualquiera que se interponga en su camino en la película dirigida por Renny Harlin a partir del guion de Alan R. Cohen y Alan Freedland. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

“Justo cuando cree que todo va a ir bien, las cosas empeoran porque los Extraños no se dan por vencidos”, señaló Harlin a The Hollywood Reporter. Además, indicó que los dos últimos capítulos también “tomarían direcciones completamente diferentes a las del primero”.

Madelaine Petsch, Gabriel Basso y Ema Horvath encabezan el elenco de “The Strangers: Chapter 2”, conformado por Olivia Kreutzova, Matus Lajcak, Brooke Lena Johnson, JR Esposito, Richard Brake, Pedro Leandro, Janis Ahern, Ben Cartwright, Sara Freedland, Stevee Davies, Ella Bruccoleri, Nola Wallace, Pippa Blaylock, Jake Cogman y Froy Gutierrez.

Madelaine Petsch retoma el papel de Maya Lucas en la película "The Strangers: Chapter 2", donde se vuelve a enfrentar a los asesinos enmascarados (Foto: Lionsgate Films)

¿DE QUÉ TRATA “THE STRANGERS: CHAPTER 2”?

“La gran diferencia [con respecto a la primera película] es que nos encontramos en este viaje épico sobre lo que le sucedería a esta joven al día siguiente de ser atacada y asesinada su prometida. ¿Qué experimentará emocional, psicológica y físicamente intentando sobrevivir, tratando de encontrarle sentido a todo y escapar? ¿Qué motiva a estos asesinos?”, explicó el director de “The Strangers: Chapter 2” a Creepy Kingdom.

Asimismo, agregó: “No se trata de darle un toque elegante y dar todas las respuestas. Daremos algunas respuestas porque no se explicó nada en el original, lo cual era parte de su encanto, pero creo que nuestra responsabilidad ahora que profundizamos es dar algunas respuestas.”

Por lo visto en el tráiler, Maya tiene que volver a enfrentarse a los asesinos que las persiguieron en la primera película. En un momento está acompañada de un grupo de personas que resultan muy sospechosas. ¿Se trata de los psicópatas?

¿CÓMO VER “THE STRANGERS: CHAPTER 2”?

“The Strangers: Chapter 2” tuvo su estreno en Hollywood el 16 de septiembre de 2025 y su estreno en los cines de Estados Unidos está programado para el viernes 26 de septiembre de 2025.

Fecha de estreno de “The Strangers: Chapter 2” en Estados Unidos: 26 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Strangers: Chapter 2” en México: 25 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Strangers: Chapter 2” en Perú: 25 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Strangers: Chapter 2” en Uruguay: 25 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Strangers: Chapter 2” en España: 26 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Strangers: Chapter 2” en Reino Unido: 26 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Strangers: Chapter 2” en Brasil: 26 de septiembre de 2025

Fecha de estreno de “The Strangers: Chapter 2” en Chile: 2 de octubre de 2025

Fecha de estreno de “The Strangers: Chapter 2” en Argentina: 2 de octubre de 2025

TRÁILER DE “THE STRANGERS: CHAPTER 2”

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE STRANGERS: CHAPTER 2”

Madelaine Petsch como Maya Lucas

Gabriel Basso como Gregory

Ema Horvath como Shelly

Olivia Kreutzova

Matus Lajcak

Brooke Lena Johnson

JR Esposito

Richard Brake

Pedro Leandro

Janis Ahern como Carol

Ben Cartwright como Rudy

Sara Freedland como Annie

Stevee Davies como Dougie

Ella Bruccoleri como Jasmine

Nola Wallace

Pippa Blaylock

Jake Cogman

Froy Gutierrez

Gabriel Basso da vida a Gregory en la película "The Strangers: Chapter 2", escrita por Alan R. Cohen y Alan Freedland (Foto: Lionsgate Films) / ANGELA WEISS

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE STRANGERS: CHAPTER 2”

“The Strangers: Chapter 2”, que cuenta con Courtney Solomon, Mark Canton, Cristóbal Milburn, Gary Raskin, Alastair Birlingham y Charlie Dombek como productores, tiene una duración de 98 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “THE STRANGERS: CHAPTER 2”?

La fotografía principal de la trilogía, incluida “The Strangers: Chapter 2”, comenzó durante 52 días en septiembre de 2022 en Bratislava, Eslovaquia, y terminó en noviembre del mismo año.

“Bueno, en realidad rodamos las tres películas a la vez , así que se filmaron simultáneamente. Así que rodaba el Capítulo 3 por la mañana y el Capítulo 1 por la noche, así que no podía separar lo que hacía. Pero al verlo como una sola película larga, no había nada que cambiara específicamente. El personaje simplemente evoluciona con el tiempo. Así que es como si la información que tenía del Capítulo 1, la experiencia que había tenido en cada escena anterior, me informara más sobre cómo mi personaje avanzaba en la siguiente escena. No pensé en nada específico. Lo preparé como si fuera una sola película larga”, explicó Madelaine Petsch a Collider.

