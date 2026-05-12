Netflix sigue reforzando su apuesta por las series coreanas y, esta vez, le toca el turno a “The WONDERfools” (en español: “Los SUPERfrikis”), una producción que busca conquistar a los suscriptores de la plataforma de streaming de la “N” roja con su mezcla de humor, aventuras y poderes inesperados. Así, si te gustaría saber de qué trata exactamente el show televisivo y cuándo llega a las pantallas, esta nota es para ti. ¡Presta atención!

Vale precisar que esta es una de las ficciones que se suma al ‘boom’ de historias caóticas de superhéroes tipo “The Boys”.

Además, detrás del proyecto están nombres muy reconocidos del k-drama, como el director Yoo In-sik y la creadora Kang Eun-kyung, responsables de títulos como “Dr. Romantic” o “Vagabond”, junto con el guionista Heo Da-joong, vinculado a la película “Extreme Job”.

¿DE QUÉ TRATA “THE WONDERFOOLS”?

De acuerdo con Tudum, “The WONDERfools” se sitúa en 1999, en plena paranoia mundial por el efecto Y2K y el miedo al fin del mundo.

En ese contexto, un grupo de vecinos inadaptados de la ciudad ficticia de Haeseong adquiere superpoderes de forma inesperada y termina generando más caos que soluciones mientras intenta lidiar con ellos.

Y es que estas habilidades especiales salen mal: los personajes no logran controlarlas, se activan cuando menos conviene y suelen empeorar cualquier situación cotidiana.

Aquí, la protagonista Eun Chae-ni (Park Eun-bin) vive con su abuela Kim Jeon-bok (Kim Hae-sook) y, tras un incidente extraño, obtiene un poder sobrenatural que comparte de manera involuntaria con sus vecinos Son Kyung-hoon (Choi Dae-hoon) y Kang Ro-bin (Im Seong-jae).

Al mismo tiempo, el funcionario Lee Un-jeong (Cha Eun-woo) llega desde Seúl y se involucra con ellos mientras investiga una serie de desapariciones inquietantes en la ciudad.

Por si fuera poco, detrás de las amenazas que sacuden Haeseong, aparece un villano: Ha Won-do (Son Hyun-joo), un médico y líder de una organización llamada “Wunderkinder”, con motivaciones oscuras que chocan de frente con este grupo de “superhéroes B”.

MIRA EL TRÁILER DE “THE WONDERFOOLS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE WONDERFOOLS”?

“The WONDERfools” cuenta con un elenco principal encabezado por Park Eun-bin, quien interpreta a Eun Chae-ni, una joven carismática y graciosa, cuya vida da un giro cuando obtiene sus poderes.

Cha Eun-woo, por su parte, asume el rol de Lee Un-jeong, un funcionario público muy rígido con las reglas y bastante torpe en lo social, quien se convierte en pieza clave para investigar las desapariciones de la ciudad.

Junto a ellos, se lucen en el reparto:

Kim Hae-sook como la abuela Kim Jeon-bok , dueña de un restaurante muy conocido y con un pasado más complejo de lo que aparenta.

como la abuela , dueña de un restaurante muy conocido y con un pasado más complejo de lo que aparenta. Choi Dae-hoon como Son Kyung-hoon , el vecino que vive quejándose en la municipalidad.

como , el vecino que vive quejándose en la municipalidad. Im Seong-jae como Kang Ro-bin , el “mandadero” oficial del barrio.

como , el “mandadero” oficial del barrio. Son Hyun-joo como Ha Won-do , el médico que lidera la organización “Wunderkinder”.

como , el médico que lidera la organización “Wunderkinder”. Bae Na-ra como Kim Pal-ho

como Kim Pal-ho Jung Yi-seo como Seok Ju-ran

como Seok Ju-ran Choi Yoon-ji como Seok Ho-ran

¿CÓMO VER “THE WONDERFOOLS”?

“The WONDERfools” se estrena el viernes 15 de mayo del 2026, exclusivamente en Netflix.

Por lo tanto, para disfrutar de los 8 episodios de la serie coreana, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "The WONDERfools", serie coreana que explora géneros como la comedia, la ciencia ficción y la acción a lo largo de su trama (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí