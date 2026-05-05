“Mi némesis con aires de realeza” (en inglés: "My Royal Nemesis" y en su idioma original: "Meotjin Sinsegye") llega a Netflix para sumarse al catálogo de k‑dramas fantásticos de la plataforma. Así, busca convertirse en ese estreno semanal que te dan ganas de seguir religiosamente, capítulo a capítulo. En ese sentido, ¿te gustaría conocer su calendario completo de lanzamiento? Entonces, esta nota es para ti. ¡Descubre la fecha y hora de llegada de cada uno de sus episodios!

Vale precisar que la producción narra la historia de Kang Dan‑sim (Lim Ji-yeon), una villana célebre de la era Joseon que es condenada a morir envenenada y, en lugar de desaparecer, despierta en la Seúl de 2026 dentro del cuerpo de Shin Seo‑ri, una actriz desconocida que sobrevive con papeles menores.

De esta manera, con la calculadora personalidad de Dan‑sim al mando, Seo‑ri empieza a usar su instinto de “villana de palacio” para moverse en el competitivo mundo del espectáculo actual.

El otro eje de la historia es Cha Se‑gye (Heo Nam-jun), heredero de tercera generación del poderoso Grupo Chail, etiquetado como un “monstruo del capitalismo” por su frialdad y falta de escrúpulos.

Entonces, cuando se cruza con esta actriz poseída por un espíritu de hace siglos, se enreda en una relación amor‑odio llena de choques de ego, química romántica y situaciones divertidas que explotan el contraste entre códigos de la corte Joseon y la Corea corporativa de hoy.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Mi némesis con aires de realeza”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “MI NÉMESIS CON AIRES DE REALEZA”

La serie coreana se compone de 14 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre mayo y junio del 2026.

Calendario de estreno de “Mi némesis con aires de realeza”:

Episodio 1: viernes 8 de mayo del 2026

viernes 8 de mayo del 2026 Episodio 2: sábado 9 de mayo del 2026

sábado 9 de mayo del 2026 Episodio 3: viernes 15 de mayo del 2026

viernes 15 de mayo del 2026 Episodio 4: sábado 16 de mayo del 2026

sábado 16 de mayo del 2026 Episodio 5: viernes 22 de mayo del 2026

viernes 22 de mayo del 2026 Episodio 6: sábado 23 de mayo del 2026

sábado 23 de mayo del 2026 Episodio 7: viernes 29 de mayo del 2026

viernes 29 de mayo del 2026 Episodio 8: sábado 30 de mayo del 2026

sábado 30 de mayo del 2026 Episodio 9: viernes 5 de junio del 2026

viernes 5 de junio del 2026 Episodio 10: sábado 6 de junio del 2026

sábado 6 de junio del 2026 Episodio 11: viernes 12 de junio del 2026

viernes 12 de junio del 2026 Episodio 12: sábado 13 de junio del 2026

sábado 13 de junio del 2026 Episodio 13: viernes 19 de junio del 2026

viernes 19 de junio del 2026 Episodio 14 (final): sábado 20 de junio del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “MI NÉMESIS CON AIRES DE REALEZA”?

“Mi némesis con aires de realeza” ha fijado el lanzamiento de sus capítulos a las 21:50 horas de Corea del Sur (KST), lo que equivale al siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 5:50 a.m. (PT) / 8:50 a.m. (ET) de los viernes y sábados México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 6:50 a.m. de los viernes y sábados Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 7:50 a.m. de los viernes y sábados Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:50 a.m. de los viernes y sábados Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 9:50 a.m. de los viernes y sábados España 2:50 p.m. de los viernes y sábados

Recuerda: estos horarios son referenciales, ya que los episodios podrían tardar algunos minutos en habilitarse en el streaming.

¿CÓMO VER “MI NÉMESIS CON AIRES DE REALEZA”?

Si no te quieres perder ningún capítulo de “Mi némesis con aires de realeza”, asegúrate de contar con una suscripción activa a Netflix.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Mi némesis con aires de realeza", serie coreana que se desarrolla a lo largo de 14 episodios (Foto: SBS / Netflix)

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