En medio de la avalancha de thrillers policíacos basados en hechos reales que llegan a los catálogos de diversas plataformas de streaming, “Legends” (en español: “Leyendas”) apunta a ser la apuesta británica de Netflix para quienes disfrutan de las historias de infiltrados y dobles vidas. Así, si quieres saber de qué trata exactamente la producción y cómo verla sin problemas, esta es la nota que debes revisar. ¡Aquí te cuento todos los detalles sobre la trama, el reparto y el lanzamiento del show televisivo!

De acuerdo con Tudum, esta es una ficción encabezada por el guionista escocés Neil Forsyth, responsable de títulos como “Guilt” y “The Gold”, y desarrollada a través de su sello Tannadice Pictures en alianza con Objective Fiction.

Detrás de cámaras también están Brady Hood (director principal en los primeros episodios, con experiencia en “Top Boy” y “Great Expectations”) y Julian Holmes, ligado a “Reacher” y “The Boys”.

¿DE QUÉ TRATA “LEGENDS”?

“Legends” sigue una operación secreta de aduanas en el Reino Unido a comienzos de los años noventa, cuando las autoridades iban perdiendo terreno frente al contrabando de drogas que inundaba el país.

La respuesta fue formar un pequeño equipo de funcionarios públicos y empleados de aduanas, a quienes se les dio la misión de infiltrarse en las redes de narcotráfico más peligrosas.

Estos agentes no eran espías profesionales ni policías de élite, sino que recibieron un entrenamiento básico y tuvieron que construir identidades falsas completas dentro del bajo mundo criminal, identidades a las que el propio operativo bautizó como “legends” (“leyendas”).

Vale precisar que la trama se inspira en investigaciones reales y en entrevistas con personas involucradas en aquella operación encubierta, lo que añade una capa de realismo a los riesgos que asumen los protagonistas.

De esta manera, la puesta en escena se mueve entre el thriller de infiltración y el drama de personajes. Y es que la serie muestra tanto las maniobras para acercarse a los capos de la droga como el desgaste emocional de vivir con una identidad inventada.

MIRA EL TRÁILER DE “LEGENDS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LEGENDS”?

En “Legends”, Steve Coogan interpreta a Don, un antiguo agente encubierto que se encarga de preparar al nuevo grupo de infiltrados.

Tom Burke, por su parte, le da vida a Guy, un operador de campo que se mueve dentro de los círculos del tráfico de heroína.

El elenco principal lo completan:

Charlotte Ritchie como Sophie

como Sophie Tom Hughes como Declan Carter

como Declan Carter Doulgas Hodge como Blake

como Blake Gerald Kyd como Mylonas

como Mylonas Jasmine Blackborow como Erin

como Erin Aml Ameen como Bailey

como Bailey Hayley Squires como Kate

como Kate Johnny Harris como Eddie McKee

como Eddie McKee Numan Acar como Hakan

como Hakan Kem Hassan como Aziz

¿CÓMO VER “LEGENDS”?

“Legends” se estrena el jueves 7 de mayo del 2026 directamente en Netflix, con todos sus episodios disponibles el mismo día en formato maratón.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Legends", serie de suspenso y drama que desarrolla su primera temporada a lo largo de 6 episodios (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí