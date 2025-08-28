La temporada 2 de “Twisted Metal” llegó a su fin el jueves 28 de agosto del 2025, cuando Peacock lanzó su último episodio, titulado “NUY3ARZ“. Así, mientras el público de Estados Unidos ya disfrutó de este desenlace, los espectadores de Latinoamérica todavía tienen que esperar hasta su estreno en HBO Max. Por eso, ¡ten cuidado con los SPOILERS ! A continuación, te presento el final explicado de la segunda entrega de la serie.

Vale precisar que la producción se basa en el videojuego homónimo de Sony Interactive Entertainment.

Por lo tanto, a lo largo del show televisivo, exploramos la historia de un hombre que atraviesa una tierra postapocalíptica con muchos peligros, incluido un payaso trastornado que conduce un camión de helados.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “TWISTED METAL”?

Hacia el final de la segunda entrega de la serie, revela que solo quedan seis competidores en el torneo de demolición vehicular organizado por Calypso. Ellos son: John, Quiet, Sweet Tooth, Grimm, Raven y Stu.

Así, contra todas las expectativas, Stu emerge como el único superviviente con vehículo funcional.

Sin embargo, su deseo de “estar seguro junto a Mike” se convierte en una trampa cruel: Calypso lo transporta al espacio exterior, donde queda flotando eternamente con el cadáver de su amigo.

Calypso también detona una bomba en las gradas, asesinando a cientos de espectadores y, por si fuera poco, fabrica evidencia falsa que incrimina a John y Quiet.

¿El resultado? Pues, el caos hace que John, Quiet y Mayhem escapen en el vehículo de Sweet Tooth y se refugien en la cabaña familiar de nuestro protagonista.

Más adelante, se revela que Minion (la terrorífica criatura cubierta de púas que se convirtió en la “jefa final” del torneo) es -en realidad- Dollface, la hermana de John, quien fue convertida en una criatura robótica por Calypso.

Finalmente, John decide perdonarle la vida, mientras Axel se sacrifica para proteger a Mayhem.

¿CÓMO TERMINA LA TEMPORADA 2 DE “TWISTED METAL”?

Tiempo después, Stu regresa del espacio buscando venganza contra Calypso. De esta manera, forma una alianza con John, Quiet y Mayhem.

¿Y Calypso? Él aparece en pantallas declarando que el mundo entero será su campo de batalla, transformando el conflicto en toda una guerra épica.

Es decir, la verdadera batalla apenas comienza, ya que nuestros protagonistas ahora son enemigos públicos en un conflicto global orquestado por Calypso.

Cabe resaltar que la temporada 2 de “Twisted Metal” concluye con dos escenas post-créditos.

La primera muestra a un Sweet Tooth encadenado siendo llevado hasta su padre Charlie Kane por un taxista. Es decir, sobrevivió después de todo.

En la segunda, hay indicios de una pieza faltante del lugar donde Axel fue creado... configurando eventos futuros para la producción.

