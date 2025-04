Si bien considero que ’Dragon Ball Z’ es el mejor anime que existe, no puedo decir que está libre de errores. De hecho, hay bastantes equivocaciones y muchos de nosotros los hemos pasado por alto, ya sea por decisión o por el simple hecho de que no los notamos en su debido momento. Te comento todo esto porque aquí te voy a hablar sobre el episodio en el que ‘Gohan’, en el mencionado anime, tuvo una pesadilla que carece de sentido.

Antes de revelarte el título del capítulo y su respectivo número es necesario que tengas en cuenta que el terrible sueño que tuvo el hijo de ‘Gokú’ no aparece no aparece en el manga creado por Akira Toriyama, razón por la cual no corresponde al canon oficial. Solo es un relleno.

El título y número del episodio donde se ve la pesadilla de ‘Gohan’ que no tiene sentido

Habiéndote indicado ello, te digo que el episodio donde se ve lo que motivó esta nota se llama ‘El aviso del Torneo de Cell’ y es nada más y nada menos que el número 167. No te preocupes que, a través de mi texto, podrás revivir el momento que protagonizó ‘Gohan’ en ese capítulo.

Resulta que luego que ‘Cell’ en su forma perfecta llegara a un canal de televisión para informar a todos los humanos que realizará un torneo de las artes marciales, se muestra a ‘Gohan’ transformado en ‘Super Saiyajin’ entrenando en solitario en la ‘Habitación del Tiempo’. Justo en ese momento entra en escena su madre ‘Milk’ y luego ‘Piccolo’.

Ella, mientras se acercaba a su hijo, comenzó a regañarle por estar entrenando y no estudiando para ser un “gran investigador en el futuro”. Como se exaltó, ‘Piccolo’ le acabó pidiendo disculpas a ‘Gohan’, ya que él hizo posible que su madre ingresara a la ‘Habitación del Tiempo’.

Pero ahí no quedó todo, ya que ‘Milk’ quiso encontrar a ‘Gokú’ para recriminarle por lo que estaba permitiendo que haga su hijo. Es ahí donde apareció ‘Cell’ en su forma perfecta’. Estando detrás de ella, el gran enemigo de los ‘Guerreros Z’ acabó dándole un gran golpe para asesinarla y después se encargó de hacer lo mismo con ‘Piccolo’.

‘Gohan’ vio todo eso y, como no pudo hacer nada para evitarlo, solo atinó a dar un fuerte grito de frustración. En ese entonces, él despertó de su terrible sueño y a la primera persona que vio fue a su padre ‘Gokú‘, quien le informó que había tenido una pesadilla y que había estado en cama porque llegó a tener mucha fiebre mientras entrenaba. Según sus palabras, durmió dos días enteros por haber estado mal de salud.

¿Cuál es el error en la pesadilla de ‘Gohan’?

Si llegaste hasta aquí y aún no te has dado cuenta del error que hay en la pesadilla de ‘Gohan’, te recalco que la equivocación viene a ser el hecho de que ‘Gohan’, en su terrible sueño, recreó la apariencia de ‘Cell’ en su forma perfecta, lo cual no tiene sentido, ya que él, hasta ese entonces, nunca lo había visto, ni siquiera en su primera forma. Por lo tanto, ese relleno posee un grave error.