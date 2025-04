Desde su estreno, el 25 de abril de 2025, la segunda temporada de “Un héroe débil” (“Weak Hero Class 2” en inglés y “Yakhanyeongung” en su idioma original) se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Por lo tanto, los fanáticos de las producciones coreanas se preguntan si habrá una tercera entrega del drama escrito y dirigido por Yoo Soo-min, y si existen títulos similares en la plataforma de streaming de la N roja. A continuación, te comparto algunas opciones.

La serie surcoreana también escrita por Kim Jin-seok y dirigida por Park Dan-hee narra la historia de un estudiante brillante pero introvertido que se enfrenta a acosadores y enemigos violentos con la ayuda de amistades inesperadas, sin saber los peligros que le esperan. Al final de la primera entrega, Su-ho queda en coma por el ataque de Beom-seok y Yeon Si-eun (Park Ji-hoon) es transferido de escuela.

Por lo tanto, en la segunda temporada de “Un héroe débil”, Si-eun llega a la preparatoria Eunjang. Aunque trata de no meterse en problemas, y lo consigue gracias a sus antecedentes, se ve obligado a intervenir cuando Seo Jun-tae (Choi Min-yeong) es atormentado por los bullies. Más tarde, conoce a nuevos amigos además de Jun-tae. Se trata de Park Hu-min (Ryeo Un) y Go Hyun-tak (Lee Min-jae), con quienes se enfrenta a los enemigos que amenazan la tranquilidad de la escuela, Na Baek-jin (Bae Na-ra) y Geum Seong-je (Lee Jun-young).

LOS K-DRAMAS DE NETFLIX QUE DEBES VER SI TE GUSTÓ “UN HÉROE DÉBIL”

1. Extracurricular

Dirigida por Kim Jin-min, “Extracurricular” es una serie surcoreana que fue estrenada el 29 de abril del 2020 y al igual que “Weak Hero” incluye a un grupo de estudiantes que cometen delitos y se meten en serios problemas para ganar dinero.

Sinopsis: “Jisoo puede parecer un estudiante tímido y modelo, pero en realidad es el cerebro detrás de una actividad criminal que supera la imaginación de sus compañeros. Tomó esta decisión porque necesitaba el dinero para sus gastos y ahorrar para la universidad. Su arriesgada doble vida parece transcurrir sin contratiempos, hasta que se involucra con la rica Gyuri y la temeraria alborotadora Minhee. Sus malas decisiones tienen consecuencias irreversibles. Ya no hay vuelta atrás. Les espera una vida de crimen y violencia.”

Episodios: 10

"Extracurricular" es una drama dirigido por Kim Jin-min y protagonizado por Kim Dong-hee, Jung Da-bin y Park Ju-hyun

2. Estamos muertos

“Estamos muertos” (“All of Us Are Dead” en inglés) es una serie coreana basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun, escrita por Chun Sung-il, dirigida por Lee JQ y Kim Nam-Su, y protagonizada por Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon y Yoo In-soo.

Sinopsis: “Luego de que un virus zombi se propaga por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado.”

Episodios: 12

"Estamos muertos" es una serie surcoreana protagonizada por Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Solomon, Yoo In-soo y Lee Yoo-mi

3. Sabuesos

Basada en el webtoon “Sanyanggaedeul” de Jeong Chan, “Sabuesos” (”Bloodhounds” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix escrita y dirigida por Kim Joo-hwan, y protagonizada por Woo Do-hwan, Lee Sang-yi, Park Sung-woong y Heo Joon-ho.

Sinopsis: “Dos jóvenes boxeadores unen fuerzas con un benévolo prestamista para destruir a un despiadado usurero que se aprovecha de los más vulnerables.”

Episodios: 8

"Sabuesos" es una miniserie surcoreana escrita y dirigida por Kim Joo-hwan, y protagonizada por Woo Do-hwan, Lee Sang-yi, Park Sung-woong y Heo Joon-ho

4. La gloria

Dirigida por Ahn Gil-ho y protagonizada por Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon, Yeom Hye-ran y Park Sung-hoon, “La gloria” es una serie surcoreana de Netflix que tiene una protagonista que debe sufre violencia escolar, al igual que los personajes de “Un héroe débil”.

Sinopsis: “Años después de haber sobrevivido al atroz acoso de varios compañeros de escuela, una mujer arma un elaborado plan de venganza para que caigan uno por uno.”

Episodios: 16

"La gloria" es una serie de televisión surcoreana dirigida por Ahn Gil-ho y protagonizada por Song Hye-kyo y Lee Do-hyun