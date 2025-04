CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los eventos esperanzadores y preocupantes del final de la segunda temporada “Un héroe débil” (“Weak Hero Class 2” en inglés y “Yakhanyeongung” en su idioma original), los fanáticos de las producciones coreanas de Netflix se preguntan si la serie escrita y dirigida por Yoo Soo-min con Kim Jin-seok y Park Dan-hee tendrá una segunda entrega que continúe con la historia del estudiante Yeon Si-eun (Park Ji-hoon) y sus amigos.

En los nuevos ocho episodios, Si-eun llega a la preparatoria Eunjang luego de ser expulsado de su anterior escuela y que Su-ho quedara en coma por el ataque de Beom-seok. Aunque trata de no meterse en problemas, y lo consigue gracias a sus antecedentes, se ve obligado a intervenir cuando Seo Jun-tae (Choi Min-yeong) es atormentado por los bullies.

A medida que avanza la segunda entrega de “Un héroe débil”, Su-ho conoce a nuevos amigos además de Jun-tae. Se trata de Park Hu-min (Ryeo Un) y Go Hyun-tak (Lee Min-jae), con quienes se enfrenta a los enemigos que amenazan la tranquilidad de la escuela, Na Baek-jin (Bae Na-ra) y Geum Seong-je (Lee Jun-young). Entonces, ¿habrá temporada 3?

Geum Seong-je (Lee Jun-young) rechazó ser el nuevo líder de la Unión al final de la segunda temporada de "Un héroe débil" (Foto: Netflix)

“UN HÉROE DÉBIL”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque aún no se ha confirmado una tercera entrega de “Weak Hero”, el último capítulo de la segunda entrega deja el camino preparado para una nueva tanda de episodios, en los que Si-eun viva su último año escolar en compañía de sus nuevos amigos y alguien de su pasado.

Al final de la segunda temporada, los estudiantes de Hu‑min, Hyun‑tak y Eunjang se reúnen para un enfrentamiento final contra la pandilla de Baek‑jin. Aunque los protagonistas consiguen la victoria, parece que el peligro aún los acecha, ya que en una de las escenas post-créditos, Choi le pide a Seong-Je que reemplace a Baek-Jin como líder de la Unión.

En la segunda, Si-eun y sus amigos asisten al funeral de Baek-Jin. ¿Fue asesinado por Choi? ¿Se quitó la vida después de todo lo sucedido? ¿Significa que Park Hu-min buscará vengar la muerte de su antiguo amigo? ¿Qué problemas enfrentarán Si-eun y sus amigos en una tercera entrega?

Lo que los actores Park Ji-hoon y Choi Min-yeong revelaron sobre “Un héroe débil 3”

En una entrevista con ScreenRant, Park Ji-hoon y Choi Min-yeong sobre lo que podría pasar con sus personajes si se confirma una tercera temporada de “Un héroe débil”. “Me gustaría ver cómo se comporta Jun-tae después de salir de su caparazón. Ha hecho muchas cosas por primera vez en la segunda temporada, así que ahora quiero que encuentre su propia manera de proteger a sus amigos y aproveche al máximo ese nuevo Jun-tae en el que se ha convertido”, señaló Choi.

“¿Debería haber una tercera temporada? No estoy en condiciones de hablar de eso. No significa que no la quiera ni nada parecido. Simplemente significa que es decisión del público y de los creadores”, agregó.

Por su parte Park Ji-hoon aseguró: “Sí que pensé en la próxima temporada. Dado que todo terminó bastante bien en la segunda temporada, pensé en cómo Si-eun siempre estuvo del lado de la justicia. Siempre tuvo una moral muy firme, así que ¿qué importa si pierde a sus amigos en la tercera temporada por algún incidente y se vuelve rebelde? Eso le daría un giro completamente nuevo a la historia y una narrativa completamente nueva”.

“Quizás la atmósfera sea completamente nueva si él está del otro lado esta vez, y si tiene estos conflictos con sus amigos. Es solo mi imaginación, porque, como dijo Min-yeong, no es algo que yo deba hacer. Pero simplemente lo pensé”.

Seo Jun-tae (Choi Min-yeong), Yeon Si-eun (Park Ji-hoon) y Park Hu-min (Ryeo Un) en el funeral de Na Baek-jin (Bae Na-ra) en la segunda temporada de "Un héroe débil"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “UN HÉROE DÉBIL”?

La segunda temporada de “Un héroe débil” está disponible en Netflix desde el 25 de abril de 2025, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie de solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.