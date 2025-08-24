“Un hombre abandonado” nos narra la historia de Baran, quien tras haber cumplido una condena en prisión por un crimen de su hermano, trata de reconstruir su vida, pero al reencontrarse con su familia, el rencor que siente por ellos le complica las cosas, algo que cambia cuando conoce a su sobrina. Si este drama te cautivó, te presento otras películas que también puedes ver en Netflix.

“QUIÉREME TANTO”

En la breve descripción que Netflix le da a “Quiéreme tanto”, se lee: “Un guardia acompaña a un prisionero a su ciudad natal para que pueda reconectarse con su hija y enmendar las cosas. Pero una trágica verdad arruina su viaje”.

Año: 2021

2021 Género: Drama

Drama País: Turquía

Turquía Elenco principal: Sarp Akkaya, Songül Öden y Ercan Kesal

Sarp Akkaya, Songül Öden y Ercan Kesal Clic aquí para direccionarte a “Quiéreme tanto” en Netflix.

“MI AÑO EN OXFORD”

En la breve descripción que Netflix le da a “Mi año en Oxford”, se lee: “Una estadounidense ambiciosa cumple su sueño de estudiar en Oxford, pero se enamora de un encantador profesor que esconde un secreto que podría cambiar todos sus planes”.

Año: 2025

2025 Género: Comedia romántica

Comedia romántica País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco principal: Sofia Carson, Corey Mylchreest y Dougray Scott

Sofia Carson, Corey Mylchreest y Dougray Scott Clic aquí para direccionarte a “Mi año en Oxford” en Netflix.

“UNA PARTE DE TI”

En la breve descripción que Netflix le da a “Una parte de ti”, se lee: “Una chica lucha por reconstruir su mundo devastado en este emotivo y agridulce drama sobre el fin de la adolescencia y quienes se quedan atrás”.

Año: 2024

2024 Género: Drama

Drama País: Suecia

Suecia Elenco principal: Felicia Maxime, Edvin Ryding y Zara Larsson

Felicia Maxime, Edvin Ryding y Zara Larsson Clic aquí para direccionarte a “Una parte de ti” en Netflix.

“EL CURANDERO”

En la breve descripción que Netflix le da a “El curandero”, se lee: “Después de perder su familia y su memoria, un hombre que solía ser un respetado cirujano tiene la oportunidad de redimirse cuando se reencuentra con alguien de su pasado”.

Año: 2023

2023 Género: Drama

Drama País: Polonia

Polonia Elenco principal: Leszek Lichota, Maria Kowalska e Ignacy Liss

Leszek Lichota, Maria Kowalska e Ignacy Liss Clic aquí para direccionarte a “El curandero” en Netflix.

“UNA HISTORIA DE AMOR EN COPENHAGUE”

En la breve descripción que Netflix le da a “Una historia de amor en Copenhague”, se lee: “La escritora Mia encuentra el amor con Emil, pero la felicidad de ambos se pone a prueba al someterse a tratamientos de fertilidad para concebir”.

Año: 2025

2025 Género: Drama

Drama País: Dinamarca

Dinamarca Elenco principal: Rosalinde Mynster, Joachim Fjelstrup y Sara Fanta Traore

Rosalinde Mynster, Joachim Fjelstrup y Sara Fanta Traore Clic aquí para direccionarte a “Una historia de amor en Copenhague” en Netflix.

