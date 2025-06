Si ya viste “¡Viva la vida!”, de seguro quedaste cautivado con la historia de Jessica, la muchacha que inicia un viaje de autodescubrimiento familiar tras enterarse que su verdadera abuela se encuentra en Israel, por lo que viaja desde Brasil en compañía de su primo. Aunque al principio la motiva la herencia, sus planes dan un giro radical tras establecer nuevas conexiones y ver desde otra perspectiva el mundo. ¿Qué ocurrió al final de la película? En los siguientes párrafos, todo lo que debes saber. Antes te recordamos brevemente cómo la protagonista se entera que Hava es su abuela y no Raquel, quien en realidad es su tía abuela.

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! Cuando trabajaba en la tienda de antigüedades, Jessica se percató que en el nuevo cargamento había un medallón igual al que Raquel le entregó hace un tiempo, al sentir curiosidad se comunicó con la persona que realizó el envío para saber más, pues tenía una corazonada de que se trataría sobre su familia; es así como logra contactar a Gabriel, quien le muestra un álbum de fotos, dándose cuenta de que la abuela del muchacho, Miriam, es hermana de la suya; es decir, son primos. Más adelante, el instante que el joven juega con el relicario este cae y se abre, dejando ver que contenía la foto de otra mujer, una tercera hermana de nombre Hava.

Para buscar respuestas, visitan a la madre de Gabriel, quien les cuenta que Hava iba a casarse, pero días antes huye con su amante Benjamín. Debido al escándalo que se armó, su familia no quería saber nada de ella porque los había deshonrado. Se sabe que la pareja se fue a Israel y tuvo una hija llamada Deborah, quien al crecer quería ir a Brasil, pero sus padres se negaron; sin embargo, ella va igual y se queda con su tía Raquel. Lamentablemente, un paseo entre tía y sobrina termina en tragedia, ya que la muchacha fallece a los 23 años, dejando a su pequeña hija en la orfandad, pues su padre no quiso hacerse responsable de Jessica y la abandonó. Por tal motivo, creció pensando que su abuela era Raquel, pero ahora al conocer la verdad, viaja a Israel.

Póster oficial de la película "¡Viva la vida!" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “¡VIVA LA VIDA!”?

Luego de que Jessica descubre que Hava y Benjamin tienen una agencia de viajes en Tel Aviv, le propone a Gabriel viajar a Israel. Él accede después de que ella le promete darle el 10% de la herencia que le dejen sus abuelos cuando sepan de su existencia.

¿De dónde sacan el dinero para viajar y su estadía? Trasladarse a otro continente requiere de una gran inversión, algo que sabe perfectamente Jessica, quien no duda en “tomar prestada” una joya cara de la tienda de antigüedades donde trabaja. Para dejar constancia que no está robando, escribe una nota con la promesa de devolverla. Es así como llegan a su destino, donde sacan un tour en la agencia de Ben y Hava, pero el guía les comenta que es difícil que ambos vayan, a menos que ocurra algo grave.

Conocen a Benjamín, pero reciben una mala noticia. Después de conocer a Ben, quien se une al tour, Gabriel le insiste a Jessica que le diga que es su nieta, pero ella no está segura; en ese instante, él les cuenta que su esposa lo había abandonado. Un buen día, le dejó una carta donde le pedía recordar quién era y cómo había sido su relación hace años; solamente de esa manera podría encontrarla. Si bien, él no hizo nada malo para que lo dejan, sus acciones enfriaron su relación, pues se había convertido en alguien apegado a la vida rutinaria; de esto se dio cuenta Jessica cuando llegó de viaje y no encontró a ese hombre aventurero que se fugó con Hava.

Benjamín se une a los jóvenes en su tour en "¡Viva la vida!" (Foto: Ananã Produções)

¿Por qué Hava dejó a Ben? Una de las razones fue por el cambio radical de Benjamín en su forma de ser, pues ya no amaba las aventuras ni la adrenalina, incluso perdió el interés por las cosas que antes adoraba hacer. Quizá esto fue motivado por la muerte de Deborah, con quien terminaron peleados la última vez que la vieron cuando decidió viajar a Brasil a estudiar. El dolor de haber perdido todo tipo de comunicación con su hija, los lastimó más. A ello, debemos sumar que mientras Ben estaba resignado con su estilo rutinario, Hava quería volver a sentir la emoción de antes, pero su esposo no estaba dispuesto a seguirla.

Benjamín se entera que Jessica es su nieta. Gabriel se dio cuenta – gracias a la carta – de que la agencia de viajes de los abuelos de Jessica ofrecía un tour con todos los lugares donde los esposos crearon sus recuerdos cuando eran felices, por lo que dedujo que ella estaba en el último destino del recorrido. A pesar de que la chica no se atrevió a decirle la verdad a Benjamín, este se entera cuando Jessica le comenta que es hija de Deborah. Él la rechaza y se queda llorando, por lo que es consolada por el joven.

¿Jessica se encuentra con Hava? Siguiendo lo señalado por Gabriel, los muchachos se dirigen al último paraje del tour, donde encuentran a Hava. Ella estaba en el lugar, donde siempre había ido tras la muerte de su hija. Parecía que quería saltar al acantilado, pero aparece Ben para detenerla. Posteriormente, se entera que Jessica es su nieta, algo de lo que se dio cuenta, pues aseguró que tenía los ojos de su madre. Cerca del final, la policía llega para detener a la chica por el robo de la joya de antigüedad, pero aparece Benjamín pidiendo a los guardias que no le hagan daño, pues pagó todo a nombre de ella.

En "¡Viva la vida!", Benjamín ni se imagina que Jessica es su nieta (Foto: Ananã Produções)

¿Los primos se enamoran? Cuando Gabriel y Jessica se enteraron de que Hava había sido adoptada, ellos no pudieron contener su emoción reconocieron que se habían enamorado mutuamente, por lo que se besaron y tuvieron intimidad.

¿Cómo termina todo en “¡Viva a vida!”? Hava regresa a los brazos de Benjamín, quien ahora luce más lleno de vida, con una chaqueta y montando una bicicleta. Ellos se dieron cuenta que deben aprender de los errores y que siempre deben buscar ser felices, incluso con pequeños detalles.

Gabriel acompaña a Jessica a Israel. Aquí tomándole fotos durante su estadía en "¡Viva la vida!" (Foto: Ananã Produções)

