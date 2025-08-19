Con una mezcla de humor negro, misterio y drama sobrenatural, “Wednesday” se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix. A lo largo de sus dos temporadas, los creadores han dejado en claro que ningún personaje está a salvo, colaborando en una atmósfera donde el peligro, las elecciones fatales y el suspenso acechan a estudiantes, profesores y policías por igual. Entre monstruos, venganza y experimentos mortales, la muerte es parte del paisaje de Nevermore Academy y el pueblo de Jericho.

LOS PERSONAJES QUE FALLECIERON EN “WEDNESDAY”

Segunda temporada de “Wednesday”

La segunda temporada incorporó amenazas como la paria aviar y su ejército de cuervos asesinos, junto al terror psicológico del programa LOIS en el Hospital Psiquiátrico Willow Hill. Aquí los personajes que han encontrado su fin más recientemente:

Donovan Galpin: El exjefe de policía de Jericho fue asesinado brutalmente por cuervos mientras investigaba el programa LOIS, dejando a su hijo Tyler (el Hyde) más atormentado que nunca.

Donovan Galpin, el padre de Tyler, perdió la vida por una bandada de cuervos (Foto: Netflix)

Ron Kruger (Slurp) : Kruger, líder de los cadetes Phoenix, muere a manos del zombi “Slurp” (creado accidentalmente por Pugsley). El propio Kruger se convierte después en zombie, sumando horror al elenco.

: Kruger, líder de los cadetes Phoenix, muere a manos del zombi “Slurp” (creado accidentalmente por Pugsley). El propio Kruger se convierte después en zombie, sumando horror al elenco. Marilyn Thornhill (Laurel Gates) : Tras usar y manipular a Tyler como Hyde, Thornhill termina pagando el precio: Tyler, en modo Hyde y lleno de resentimiento, la asesina dentro del hospital psiquiátrico en una escena escalofriante.

: Tras usar y manipular a Tyler como Hyde, Thornhill termina pagando el precio: Tyler, en modo Hyde y lleno de resentimiento, la asesina dentro del hospital psiquiátrico en una escena escalofriante. Dra. Rachael Fairburn : Psiquiatra jefa de Willow Hill, es devorada por Slurp en medio del caos y el escape de marginados en el hospital.

: Psiquiatra jefa de Willow Hill, es devorada por Slurp en medio del caos y el escape de marginados en el hospital. Augusto Stonehurst : Exprofesor y líder de LOIS, es atacado y devorado por Slurp poco después de la Dra. Fairburn, revelando la profunda corrupción moral detrás de los experimentos con parias.

Primera temporada

El inicio de la serie también se cobró varias víctimas en la academia y el pueblo:

Rowan Laslow : Paria con habilidades telequinéticas, es asesinado por el Hyde (Tyler) luego de intentar acabar con Wednesday debido a la profecía materna sobre la destrucción de Nevermore.

: Paria con habilidades telequinéticas, es asesinado por el Hyde (Tyler) luego de intentar acabar con Wednesday debido a la profecía materna sobre la destrucción de Nevermore. Alcalde Noble Walker : Muere en el hospital después de ser atropellado y posteriormente desconectado del soporte vital, probablemente por órdenes de Thornhill.

: Muere en el hospital después de ser atropellado y posteriormente desconectado del soporte vital, probablemente por órdenes de Thornhill. Dra. Valerie Kinbott : Psicoterapeuta local, asesinada por el Hyde para proteger la conspiración planeada por Thornhill.

: Psicoterapeuta local, asesinada por el Hyde para proteger la conspiración planeada por Thornhill. Directora Larissa Weems : La directora de Nevermore aparentemente muere tras ser envenenada por Thornhill, aunque los creadores han confirmado que regresará como guía espiritual de Wednesday en la segunda parte de la temporada 2.

Gwendoline Christie es Larissa Weems en "Wednesday" (Foto: Netflix)

