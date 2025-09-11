La espera terminó: la segunda temporada de “Wizards Beyond Waverly Place” ya tiene fecha de estreno y calendario confirmado. Si eres fiel seguidor de los Russo, aquí encontrarás la guía completa con las fechas de estreno de cada capítulo, además de todos los detalles para que no te pierdas ninguno de los 10 episodios que conforman la secuela de la exitosa serie de Disney Channel.

Los nuevos capítulos de a serie, producida por Selena Gómez y David Henrie, llegarán a Disney Channel a partir del 12 de septiembre de 2025, iniciando con un doble episodio que marcará el comienzo de una nueva etapa para Justin y su aprendiz de mago, Billie.

La segunda temporada promete más magia, momentos cómicos y giros emocionales alrededor de Justin, quien debe enfrentar la difícil tarea de guiar a Billie, una aprendiz de mago, mientras balancea su rol de padre y esposo en un mundo sin poderes.

¿CUÁNTOS EPIDOSIOS TIENE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOS HECHICEROS MÁS ALLÁ DE WAVERLY PLACE”?

La temporada 2 de “Wizards Beyond Waverly Place” consta de 10 episodios en total y los puedes ver solo por desde el Disney Channel. Cabe mencionar que se trata de una reducción frente a la primera entrega que contó con 21 capítulos.

Fecha de estreno de cada capítulo

Episodio 1 : “Maldíceme una vez más” — 12 de septiembre de 2025

: “Maldíceme una vez más” — 12 de septiembre de 2025 Episodio 2 : “¡Gelatina! Lo hice de nuevo” — 12 de septiembre de 2025

: “¡Gelatina! Lo hice de nuevo” — 12 de septiembre de 2025 Episodio 3 : “Vaquero y el embrujo de las gomitas” — 19 de septiembre de 2025

: “Vaquero y el embrujo de las gomitas” — 19 de septiembre de 2025 Episodio 4 : “No cambies mi corazón de cambiante” — 26 de septiembre de 2025

: “No cambies mi corazón de cambiante” — 26 de septiembre de 2025 Episodio 5 : “Hechizos adolescentes” — 3 de octubre de 2025

: “Hechizos adolescentes” — 3 de octubre de 2025 Episodio 6 : “El Russo que se robó la Navidad” — 10 de octubre de 2025

: “El Russo que se robó la Navidad” — 10 de octubre de 2025 Episodio 7 : “El cumpleaños embrujado de Billie” — 17 de octubre de 2025

: “El cumpleaños embrujado de Billie” — 17 de octubre de 2025 Episodio 8 : “Gnomo solo” — 24 de octubre de 2025

: “Gnomo solo” — 24 de octubre de 2025 Episodio 9 : “La insoportable levedad de la goma” — 31 de octubre de 2025

: “La insoportable levedad de la goma” — 31 de octubre de 2025 Episodio 10: “Una varita para cada estación” — 7 de noviembre de 2025.

El 8 de octubre, “Wizards Beyond Waverly Place” se estrenará por Disney+.

La temporada 2 regresa con 10 episodios que se estrenarán semanalmente (Foto: Disney Chennel)

¿A QUÉ HORA SE ESTRANARÁN LOS CAPÍTULOS DE “WIZARD BEYOND WAVERLY PLACE?

Los nuevos capítulos se estrenan todos los viernes en horario estelar por Disney Channel (8:00 p.m. en EE.UU.). En América Latina, el estreno puede variar dependiendo del país, aunque generalmente se mantiene la franja nocturna.

¿DE QUÉ TRATA LA SEGUNDA TEMPORADA “WIZARD BEYOND WAVERLY PLACE?

Esta entrega profundiza en el viaje de Billie, la aprendiz de mago, quien debe aprender a controlar sus poderes mientras vive bajo el techo de los Russo. Justin deberá formar un balance entre su vida familiar con Giada, Roman y Milo, y las responsabilidades que implica entrenar a Billie. El resultado será una combinación de aventuras mágicas, enredos y momentos tiernos que prometen emocionar tanto a fans antiguos como a nuevas audiencias.

Justin vuelve como mentor de la joven aprendiz de mago Billie (Foto: Disney Chennel)

