CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de un devastador ciberataque que causó caos y miles de muertes en Estados Unidos, el respetado expresidente George Mullen (Robert De Niro) es nombrado jefe de la Zero Day Commission en “Día cero” (“Zero Day” en su idioma original). Mientras intenta descubrir a los responsables del atentado, el protagonista de la serie de Netflix creada por Eric Newman y Noah Oppenheim lidia con un alarmante deterioro mental. Además de alucinaciones y recuerdos borrosos, escucha la canción “Who Killed Bambi?” en varios momentos de tensión. ¿Qué significa?

Mullen abandona su cómodo retiro a pedido de la presidenta Mitchell (Angela Bassett) y aunque al principio cuenta con el respaldo de la mayor parte de la población, eso cambia luego de que las medidas que ordena atenta contra libertades civiles. Sus detractores también empiezan a cuestionar su salud mental, incluso su esposa le exige una prueba psicológica para demostrar que no ha perdido la razón.

Un fragmento de la canción “Who Killed Bambi?” (¿Quién mató a Bambi?) de la banda de punk Sex Pistols se repite constantemente en la cabeza del protagonista de “Zero Day”. El nombre del tema musical también aparece en la agenda de Mullen ¿Por qué?

George Mullen (Robert De Niro) sufre una crisis en los primeros minutos del thriller político "Día Cero" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA LA CANCIÓN “WHO KILLED BAMBI?” EN “ZERO DAY”?

“¿Quién mató a Bambi?” es una canción que Sex Pistols lanzó en 1980. También debía ser una película protagonizada por la banda de punk británica y escrita por Roger Ebert, pero se canceló luego de tres días de rodaje. La producción que fue descrita como una versión punk rock de “A Hard Days Night” se estrenó como parte de “The Great Rock ‘n’ Roll Swindle”.

¿Por qué está presente en la psique de Mullen? En el cuarto episodio de “Zero Day”, se revela que ese tema musical es el que su hijo escuchaba cuando murió de una sobredosis de droga. Desde que encontró el cuerpo sin vida de su hijo, el expresidente no ha podido sacar esa canción de su cabeza. Por eso cada vez que vive un momento de tensión la reproduce en su mente.

Entonces, Mullen, ¿realmente tiene demencia? Después de que se habla del programa Proteus, su asesora y examante Valerie Whitesell (Connie Britton) averigua que se trata de un arma neurológica desarrollada por la Agencia de Seguridad Nacional para “infligir una lesión cerebral traumática a distancia con precisión quirúrgica”. Por lo tanto, George le atribuye sus alucinaciones a esa arma.

A pesar de los indicios, nunca se comprueba que Mullen fuera víctima de Proteus. En conversación con Decider, Eric Newman señaló: “Cuando Noah y yo estábamos escribiéndolo, decidimos que eso iba a pasar. Que se estaba usando algún tipo de tecnología de microondas sónica en su contra. No se decidió si lo confirmaríamos o no en el programa, pero para nuestros propósitos, habíamos acordado que sí, que iba a pasar”.

No obstante, a medida que avanzaba en el proyecto empezó a preguntarse si realmente había sucedido. “Ese es el objetivo del programa, la ambigüedad de algo que puede ser completamente cierto y factual para dos personas diferentes de una manera completamente diferente”, explicó.

George Mullen (Robert De Niro)escucha la canción “Who Killed Bambi?” constantemente en la serie "Día cero" (Foto: Netflix)

¿Por qué los creadores de “Día cero” eligieron la canción?

Eric Newman y Noah Oppenheim contaron al medio antes mencionado que encontraron la canción mientras veían la serie del documentalista británico Adam Curtis, “Can’t Get You Out of My Head: An Emotional History of the Modern World”. ‘Esta es la melodía perfecta, extraña y rara para estar dentro de la cabeza de George Mullen’”, recordó Oppenheim.

“Esa canción fue una gran herramienta porque es muy icónica”, dijo la directora Lesli Linka Glatter. “Creo que estar en el punto de vista de [George] y ver el mundo como él lo ve en ese momento y cómo eso cambia fue absolutamente esencial para la narración”.