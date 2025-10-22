Si eres fanático de las películas animadas japonesas, hay una cuya historia te fascinará desde el primer momento. Me refiero a “Zombie Land Saga: Yumeginga Paradise”, que es una secuela de la segunda temporada de “Zombie Land Saga”. ¿De qué trata el filme y cómo verlo? A continuación, todo lo que debes saber.

Vale precisar que la primera entrega se lanzó en octubre de 2018, mientras que la segunda titulada “Revenge” llegó en abril de 2021.

Se trata de una secuela que combina ídolos, zombies y una amenaza alienígena (Foto: MAPPA)

¿DE QUÉ TRATA “ZOMBIE LAND SAGA: YUMEGINGA PARADISE”?

En la sinopsis oficial de “Zombie Land Saga: Yumeginga Paradise” se lee: “Una mañana típica. a música de siempre. Sus vidas normales. La paz que experimentan estas siete chicas se verá destruida de repente por los muertos vivientes... los zombis. Una realidad de la que nunca quisieron formar parte, un asombroso y aterrador mundo zombi”.

“Todos comparten un mismo deseo: ‘Queremos vivir’. Estas chicas lucharán a través de esta saga para lograr un milagro”, publicó el sitio web Crunchyroll. ¿Lo conseguirán?

"Zombie Land Saga: Yumeginga Paradise﻿" es la nueva película del estudio MAPPA (Foto: MAPPA)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER “ZOMBIE LAND SAGA: YUMEGINGA PARADISE”

¿CÓMO VER “ZOMBIE LAND SAGA: YUMEGINGA PARADISE”?

La película animada “Zombie Land Saga: Yumeginga Paradise” se estrenará el 24 de octubre de 2025 en Japón.

¿Y en el resto del mundo? No existe información oficial sobre un estreno internacional inmediato ni fechas concretas para otros países; sin embargo, medios especializados sugieren que el filme podría tener lanzamiento internacional a inicios de 2026.

Afiche de “Zombie Land Saga: Yumeginga Paradise” (Foto: MAPPA)

¿QUIÉNES PRESTARÁN SU VOZ PARA LOS PERSONAJES DEL FILME ANIMADO?

Kaede Hondo dará su voz a Sakura Minamoto

Maki Kawase dará su voz a Junko Konno

Rika Kinugawa dará su voz a Yuugiri

Kotono Mitsuishi dará su voz a Tae Yamada

Mamoru Miyano dará su voz a Koutarou Tatsumi

Minami Tanaka dará su voz a Lily Hoshikawa

Risa Taneda dará su voz a Ai Mizuno

Asami Tano dará su voz a Saki Nikaido

Nueva canción, elenco confirmado y fecha de estreno de la película animada (Foto: MAPPA)

MÁS DATOS SOBRE “ZOMBIE LAND SAGA: YUMEGINGA PARADISE”

La realización de “Zombie Land Saga: Yumeginga Paradise” se anunció oficialmente el 17 de octubre de 2021, durante un concierto de Franchouchou.

La nueva canción “Yukyu Never Die” formará parte del próximo álbum Franchouchou The Best Paradise, que se lanzará el 29 de octubre.

Es producida por los estudios MAPPA.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí