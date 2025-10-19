Mientras “Kpop Demon Hunters” sigue imparable y continúa dominando la cultura pop gracias a su atrapante historia, así como todas sus canciones, los fanáticos de todas las edades de esta película animada se preguntan qué tan posible sería llevarla a una versión live-action. Si bien, esperaban una respuesta afirmativa, tendrán que quedarse con las ganas, ya que los directores del filme descartaron esa posibilidad. A continuación, conoce por qué dijeron que “no funcionaría”.

Vale precisar que la cinta animada se encuentra disponible en Netflix, donde se mantuvo por más de 14 semanas en el Top 10. Sigue a las jóvenes Rumi, Mira y Zoey, quienes además de llevar estadios con sus presentaciones, cuando no están cantando se encargan de proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

“Kpop Demon Hunters” ha dejado a los fans con ganas de más (Foto: Netflix)

LA PODEROSA RAZÓN POR LA QUE “NO FUNCIONARÍA UNA VERSIÓN LIVE-ACTION DE “KPOP DEMON HUNTERS”

Para la creadora Maggie Kang, si bien hay varias películas y series que han sido llevadas al live action, no siempre funciona en todos los casos, tal como sucede con “KPop Demon Hunters”. “Hay tantos elementos del tono y la comedia que son ideales para la animación, pero es realmente difícil imaginar a estos personajes en un mundo de acción real”, señaló en una entrevista a la BBC, el 12 de octubre de 2025.

Precisó que llevar a la vida a los actores que interpretan a Rumi, Mira y Zoey, miembros de Huntr/x, “se sentirían demasiado arraigados; por lo tanto, no me funcionaría para nada”, sentenció.

El codirector Chris Appelhans también es de la misma opinión, pues considera que al ser una película de animación hay más ventajas para recrear lo que la imaginación puede proponer, por lo que resulta grandioso mostrarlo en la pantalla. “Rumi puede ser un comediante bobo, cantar y dar una patada giratoria hacia atrás un segundo después, y luego caer en picado por el cielo”, dijo.

Por tal motivo, aseguró que “Las guerreras Kpop” no es un proyecto que debe ser llevado a una versión live-action. Para ello, tomó – sin mencionar nombres – algunas producciones que sí lo hicieron y resultaron ser un absoluto fracaso.

“A menudo, simplemente se siente un poco forzado”, indicó; al tiempo de precisar que quisieron elevar esta producción para satisfacer al público, por lo que se encuentran más que contentos con los resultados y aceptación de la audiencia.

Zoey de la película "KPop Demon Hunters" es la rapera y compositora del grupo HUNTR/X (Foto: Sony Pictures Animation / Netflix)

