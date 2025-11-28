Cerca de una década después llegó a las salas de cine la secuela de la exitosa película de Disney “Zootopia 2”, que trae de regreso a Judy Hopps y Nick Wilde, quienes se embarcan en una misión para descubrir el misterio detrás de un nuevo y peligroso habitante. Se trata de un reptil que llega a la metrópolis y la pone de cabeza. Ahora los policías deberán adentrarse en rincones inesperados de la ciudad, en los que su compañerismo será puesto a prueba. Debido a que el filme animado se estrenó el 26 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, y un día después en Latinoamérica, te damos a conocer qué está diciendo la crítica sobre él.

Vale mencionar que Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba y Shakira repiten sus papeles de la primera película en la secuela. A ellos se suman Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Andy Samberg, David Strathairn, Patrick Warburton, Quinta Brunson y Macaulay Culkin.

Jason Bateman le da voz a Nick Wilde y Ginnifer Goodwin le da voz a Judy Hopps en la película animada "Zootopia 2" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

¿QUÉ ESTÁ DICIENDO LA CRÍTICA SOBRE “ZOOTOPIA 2”?

Para Frank Scheck, de The Hollywood Reporter : “La larga espera ha merecido la pena, superando todas las expectativas con sus deslumbrantes efectos visuales, humor sofisticado y dosis de auténtica emoción (…). La trama es solo una excusa para una serie de episodios desternillantes con encantadores personajes animales, tanto antiguos como nuevos (…). La atención al detalle es evidente en todo momento, desde la generosa exhibición de pelo en el pecho del presumido alcalde hasta el larguísimo traje invernal que Gary De’Snake usa cuando nieva” .

. Para Peter Debruge, de Variety : “Estas películas son comedias primero y homenajes al cine policial después, pero es su valor añadido como crítica social lo que hace a la franquicia tan indispensable: detrás de las risas se esconden momentos de aprendizaje (…). Con las películas de ‘Zootopia’, casi no cabe duda de que, si bien Nick y Judy captan nuestra atención, la vida bulle fuera de escena, lo que naturalmente sugiere que podrían contarse infinitas historias en las zonas aparentemente incompatibles de Zootopia” .

. Para Peter Bradshaw, de The Guardian : “Si esta es la segunda entrega de lo que promete ser una serie continua, quizás ‘Zootopia 3’ sea aclamada con cautela como un regreso a las raíces ‘oscuras’ de la franquicia (…). Hay algunas risas, claro que las hay, pero se generan algorítmicamente y cuentan con la aprobación corporativa. Es el tipo de película que pones en un iPad para que los niños se callen en un largo viaje en avión o tren; no tiene nada de malo, claro, pero le falta alma y corazón” .

. Para Helen O’Hara, de Empire : “A juzgar por este lanzamiento tardío, la esencia, el humor y los personajes de la secuela nunca fueron el punto de fricción. Sin embargo, la historia podría haber sido más difícil de resolver, porque la trama aquí huele menos a astucia zorruna y más a conejo deslumbrado (…). Pierde de vista a sus propios héroes en medio del ajetreo y el bullicio de su entorno tremendamente entretenido, pero Zootopia sigue siendo una maravilla para visitar durante un par de horas” .

. Para Therese Lacson, de Collider : “Zootopia 2 es una prueba más de que Disney aún puede hacer lo imposible y atrapar un rayo en una botella por segunda vez (…). La película se adentra en las peculiaridades del mundo, combinando chistes del mundo real con juegos de palabras sobre animales (…). Las divertidas referencias le dan a la película matices y la posibilidad de volver a verla, mientras que la nueva música y banda sonora le dan un impulso adicional a la presencia del mundo” .

. Para Molly Freeman, de Screen Rant : “La historia de Zootopia 2 es tan enrevesada como la de la película anterior, aunque un poco más predecible. Sin embargo, el guion de Bush presenta un misterio digno de Zootopia , y es evidente que Disney podría fácilmente crear una franquicia a partir del ritmo urbano de Nick y Judy (…). Los mensajes de aceptación y apertura mental en Zootopia 2 son tan importantes ahora como siempre, lo que le da a la película un corazón muy sólido incluso si la historia es un poco familiar” .

. Para Caroline Siede, de AV Club : “En lugar de impulsar la animación, ‘Zootopia 2’ se conforma con ser simplemente otra película infantil colorida sobre animales adorables y divertidos en un mundo enorme y frenético (…). No logra mantener el nivel de sus mejores momentos; en cambio, oscila entre interminables secuencias de persecución, los obligatorios cameos de voces de famosos (los créditos de esta película son tan ridículos como extensos) y mensajes genéricos sobre apoyarse en los amigos en tiempos difíciles” .

. Para Clint Gage, de IGN: “A primera vista, Zootopia 2 es un montón de animales de dibujos animados resolviendo crímenes, haciendo bromas y aprendiendo a amarse y apreciarse, pero tras esas tonterías se esconde un lado oscuro de la crítica social que merece ser tomado en serio (…). La estética de la secuela se basa en el vibrante mundo de la original, y aunque temáticamente la película pueda abarcar más de lo que puede, el filme, al igual que su héroe policía-conejito, comparte la contagiosa esperanza de que las cosas siempre pueden cambiar”.

Ke Huy Quan le da voz a Gary De'Snake en la película animada "Zootopia 2" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

