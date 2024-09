Una joven de EE. UU. ha generado preocupación entre los compradores de Amazon al compartir una supuesta nueva política de devoluciones. En un video publicado en TikTok, Tatianna Diaz (@@tatiannadiaz.usa) advierte sobre los cambios realizados por la compañía, calificándolos como “una locura” y algo de lo que hay que estar atentos para evitar sorpresas desagradables.

En el clip, la usuaria muestra una captura de pantalla de un mensaje que apareció en su cuenta de Amazon al intentar iniciar un proceso de devolución. Según el texto, la empresa se reserva el derecho de cobrar una tarifa de reposición, otorgar un reembolso parcial o incluso negar el reembolso por completo, dependiendo del historial de devoluciones del cliente.

“Literalmente, debes aceptar el hecho de que es posible que te cobren una tarifa de reposición, un reembolso parcial o que no recibas ningún reembolso en absoluto, después de haber devuelto el producto”, señala la joven.

Asimismo, indicó que, cuando hace pedidos en Amazon, normalmente compra artículos al por mayor y devuelve lo que no le gusta. “No es que devuelva más que la persona promedio, no me siento así”, añade.

La usuaria publicó una captura de pantalla mostrando los cambios en la política de devolución de Amazon. (Foto: @tatiannadiaz.usa)

Sin embargo, indica que su madre suele pedir y devolver la mis cantidad de productos, por lo que le extraña que ella no haya recibido el mensaje de actualización.

“Si hay una actualización, no la hagan”, finalizó Tatianna, cuya revelación alarmó a muchos compradores, especialmente a aquellos que realizan devoluciones con frecuencia.

La noticia se ha propagado rápidamente en las redes sociales, generando una gran cantidad de comentarios.

Algunos usuarios compartieron experiencias similares, mientras que otros expresaron su escepticismo ante esta nueva política.

La “nueva política” de Amazon aún no es oficial

Amazon aún no ha emitido una declaración oficial al respecto; no obstante, expertos en comercio electrónico sugieren que la empresa podría estar implementando medidas más restrictivas para evitar el exceso de devoluciones.

Según el portal Galaxy Jaguar, un sitio web especializado en temas de comercio electrónico, Amazon ha observado un aumento en el número de devoluciones y ha decidido tomar medidas para disuadir a los compradores que abusan de este servicio.

Esta nueva política de Amazon, si es que se hace oficial, podría ser parte de una estrategia más amplia para proteger a los vendedores y reducir los costos asociados con las devoluciones excesivas.

Sin embargo, esta medida también podría generar descontento entre los consumidores, quienes podrían optar por realizar sus compras en otros sitios web que ofrezcan políticas de devolución más flexibles.