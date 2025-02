En noviembre, Sylvester Franklin, un residente de Savannah, Georgia, realizó una compra por internet al igual que millones de estadounidenses; sin embargo, su experiencia fue muy diferente a la esperada. En lugar de recibir el taladro que había pedido, el hombre se encontró con una sorpresa inesperada.

Buscando renovar sus herramientas, Franklin navegó por AliExpress y encontró un taladro que le interesó. Sin dudarlo, realizó el pedido. “Me enviaron esto”, dijo bastante decepcionado, mostrando una imagen del paquete que recibió.

Aunque parezca increíble, lo que llegó no fue el taladro, sino una foto impresa del mismo.

Sylvester Franklin compró un taladro a través del sitio web de la plataforma china. (Foto: WTOC / YouTube)

El hombre denunció que, en vez del aparato, recibió una foto impresa del mismo. (Foto: WTOC / YouTube)

La historia de Franklin no termina ahí. “Pagué 22,47 dólares por un taladro a presión, y esto es lo que recibo”, se lamentó el estadounidense, mostrando un tornillo. En lugar de la herramienta eléctrica, recibió un simple tornillo.

El medio WTOC señala que, desde noviembre, Franklin ha estado en contacto con AliExpress buscando una solución a su problema. A pesar de sus esfuerzos, aún no ha recibido un reembolso por su compra fallida.

El medio citado informa que, en 2021, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos incluyó a AliExpress en su lista de Mercados Notorios por falsificación y piratería. Además, la empresa tiene una calificación de D- de la BBB y ha recibido quejas de consumidores por prácticas similares.

Otras personas también reportaron experiencias negativas con AliExpress. Algunos afirman no haber recibido nunca los artículos comprados, mientras que otros han perdido grandes sumas de dinero debido a números de seguimiento falsos. En varios casos, los compradores no lograron obtener reembolsos hasta que involucraron a las autoridades.

Por su parte, Franklin, a pesar de haber perdido solo 40 dólares, quiere que su historia sirva como una lección para otros compradores en línea.

“Esto no es bueno. Esto es muy malo. Todo esto es malo”, declaró. “No estafen a nadie. No me gusta que me estafen, porque te gastas tu dinero y quieres conseguir lo que has pagado”.

No es la primera vez que una persona reporta experiencias negativas con AliExpress. (Foto: AliExpress)

¿Cómo devolver productos de AliExpress?

Puedes devolver de AliExpress si un producto no coincide con la descripción, está dañado, no estás satisfecho o te arrepentiste de la compra. El proceso varía si el vendedor ofrece “Devolución gratuita”.

Lo que debes hacer es abrir una disputa dentro de los 15 días siguientes a la entrega, seleccionar un motivo y seguir las instrucciones. Contacta al vendedor para acordar los términos de la devolución.

Pasos generales:

Empaqueta el producto: Utiliza el embalaje original y asegúrate de que esté en perfectas condiciones.

Envía el producto: Sigue las instrucciones del vendedor o de AliExpress.

Proporciona el número de seguimiento: Comparte el número de seguimiento para que puedan rastrear el envío.

Espera el reembolso: Una vez que el vendedor recibe el producto y verifica que está en buenas condiciones, se te reembolsará el importe correspondiente.

Recuerda revisar las políticas de devolución antes de comprar. Si no puedes resolver el problema con el vendedor, contacta al servicio de atención al cliente de AliExpress.