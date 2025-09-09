Cuando Misty Combs, enfermera del Departamento de Salud del condado de Letcher en Kentucky, salió rumbo al trabajo, nunca imaginó lo que iba a encontrar. Al caminar por la calle, no se topó con un paciente, sino con un animal en serios problemas que necesitaba ayuda.

“He tenido días bastante locos en el trabajo, pero nada como esto”, contó Combs al medio local Lex18. Ella y una compañera escucharon ruidos cerca del contenedor de basura del estacionamiento y, al acercarse, descubrieron a un mapache angustiado que intentaba rescatar a sus dos crías atrapadas dentro.

Según explicó la enfermera, el contenedor estaba junto a la destilería Kentucky Mist Moonshine, que había desechado duraznos fermentados. “Supongo que los bebés mapaches entraron al contenedor y quedaron atrapados”, relató la profesional, que lleva años trabajando en el área de salud.

Con una pala, logró sacar a uno de los pequeños, pero el otro estaba inconsciente, rodeado de agua y duraznos fermentados. (Foto: LEX18 / YouTube)

Conmovida por la escena, Combs sintió que debía actuar. “Vi a esa mamá y estaba intentando con todas sus fuerzas recuperar a sus bebés, pero no sabía qué hacer”, recordó. De inmediato tomó una pala y logró sacar al primer pequeño, que corrió hacia su madre, pero el segundo estaba en peor estado: boca abajo, rodeado de agua y duraznos fermentados con licor.

La enfermera no dudó en intervenir. Agarró al animal por la cola, lo sacó del contenedor y notó que no reaccionaba. “Todos alrededor decían: ‘Está muerto, no respira’. Se había ahogado y estaba lleno de agua; podías sentirlo, así que de inmediato empecé a hacerle RCP”, explicó.

En un video que se volvió viral, se ve a Combs presionando el pecho del mapache y luego girándolo para darle palmadas en la espalda. Aunque en 21 años de carrera nunca había hecho RCP a un animal, decidió intentarlo. Finalmente, el pequeño mapache volvió a respirar.

Combs le practicó RCP, maniobra que nunca antes había realizado en un animal, hasta lograr que volviera a respirar. (Foto: LEX18 / YouTube)

El mapache fue atendido por especialistas, recibió el nombre de Otis Campbell y luego fue liberado de nuevo en la naturaleza. (Foto: LEX18 / YouTube)

“Todo el tiempo tenía miedo de que despertara y me mordiera, y los mapaches tienen rabia, así que estaba preocupada por eso”, confesó.

Poco después llegaron agentes de Fish and Wildlife, que llevaron al animal a un veterinario local, donde le administraron líquidos y lo estabilizaron.

Combs y sus compañeros lo bautizaron como Otis Campbell, en honor al “borrachito del pueblo” de la serie The Andy Griffith Show. Tras recuperarse, Otis fue liberado de nuevo en el estacionamiento, donde pudo regresar a la naturaleza junto a su familia.

