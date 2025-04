El autor Dan E. Parkes asegura que muchas personas han creído durante años una mentira sobre el Titanic. En su nuevo libro, llamado “Titanic Legacy: The Captain, the Daughter and the Spy” y disponible en Amazon, afirma que el capitán Edward John Smith no se quitó la vida como dicen algunos rumores, y que estas teorías solo manchan injustamente su memoria.

En el libro, Parkes recopila testimonios de supervivientes del desastre que cuentan diferentes versiones de lo que ocurrió aquella noche. Más de 1.500 personas murieron cuando el Titanic se hundió tras chocar con un iceberg en abril de 1912. El cuerpo del capitán Smith nunca fue recuperado, lo que alimentó muchas teorías sobre su final.

Algunos rumores incluso decían que había sobrevivido y vivía oculto en Maryland. Otros aseguraban que se suicidó en el puente del barco. Según el New York Post, el diario Los Angeles Express publicó que Smith se disparó, y el Daily Mirror del Reino Unido también afirmó lo mismo en su portada.

En su investigación, Parkes explica que estos rumores nacieron de testigos que escucharon disparos mientras huían del barco. El autor cree que esas personas estaban confundidas por el caos y el pánico, y que no hay pruebas reales de que esos disparos hayan sido del capitán.

“Muchos testigos estaban lejos del barco cuando escucharon los ruidos”, explicó Parkes.

Además, el autor también rechaza otras acusaciones contra Smith, como haber bebido en exceso, ignorado advertencias o pilotado el barco a una velocidad insegura. Piensa que el capitán se convirtió en un blanco fácil para encontrar un culpable. “La gente necesitaba un chivo expiatorio, y él fue el elegido”, comenta.

Varios testimonios apoyan la idea de que Smith murió como un héroe. Robert Williams Daniel, un banquero que sobrevivió, dijo al New York Herald que vio al capitán en el puente justo antes de que el agua lo arrastrara. “Murió como un héroe”, aseguró. Otro testigo, Isaac Maynard, contó que Smith nadaba en el agua, vestido con su uniforme, y rechazó ser rescatado.

También hay quienes aseguran que salvó a un bebé. George Brereton, un pasajero que iba con una identidad falsa, dijo al Brooklyn Daily Eagle que vio cómo Smith entregaba al niño a un bote salvavidas y luego seguía ayudando en medio del naufragio.

Parkes cree que estos actos encajan con la personalidad del capitán, apodado el “Capitán de los millonarios” por su buena relación con los pasajeros de primera clase.

Incluso una azafata del barco, May Sloan, escribió tras la tragedia que notó en su rostro que algo iba mal: “Vi que el capitán Smith extasiado; los pasajeros no se habrían dado cuenta, pero yo sí. Supe entonces que pronto nos iríamos”.

Por qué se hundió el Titanic

Según las investigaciones oficiales, la causa principal del hundimiento del Titanic fue su colisión con un iceberg la noche del 14 de abril de 1912. El impacto, que se produjo en el lado de estribor (derecho) del casco por debajo de la línea de flotación, abrió varias brechas en los compartimentos estancos del barco.

Aunque el Titanic estaba diseñado para permanecer a flote con hasta cuatro de sus dieciséis compartimentos inundados, la colisión afectó al menos a cinco. Esto provocó una inundación incontrolable que superó la capacidad de las bombas de achique.

Factores adicionales contribuyeron a la tragedia. Entre ellos se encuentran la velocidad a la que navegaba el barco en una zona con advertencias de hielo, la tardía detección del iceberg por los vigías (posiblemente debido a la falta de binoculares o condiciones atmosféricas), y la insuficiencia de botes salvavidas para la cantidad de personas a bordo, aunque cumplía con las regulaciones de la época.