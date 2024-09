El perro no solo es un amigo fiel, sino que puede salvar vidas gracias a su capacidad olfativa. En California, Estados Unidos, una mujer notó extraños comportamientos en su mascota cada vez que estaba con ella y la puso en alerta. Después de algunas visitas médicas, le diagnosticaron cáncer de mama y hoy lucha contra se mal. La historia se volvió viral en TikTok y varios usuarios compartieron historias similares.

En abril del 2022, Cecy Gallegos notó algunos cambios en su pecho y visitó un centro médico para que le practiquen una mamografía. Los médicos le recomendaron que vuelva en un año, pues tenía el tejido mamario denso.

Desde entonces, su perro Buddy, una mezcla de bichón maltés y de chihuahua y maltés, tuvo comportamientos extraños: apoyaba su cabeza en el regazo de la mujer, olía su pecho y estaba triste.

Estas señales y sus instintos pusieron en alerta a Gallegos, la mujer de 48 años que reside en California.

Fue diagnosticada con cáncer de mama

En declaraciones a Newsweek, Gallegos contó que en noviembre de ese mismo año le diagnosticaron carcinoma lobulillar, la segunda forma más común de cáncer de mama.

“Era como si él (Buddy) percibiera mi enfermedad antes de que yo misma la comprendiera por completo”, contó al medio en mención.

La mujer compartió la historia en TikTok hace poco más de un año y conmovió a los usuarios. Algunos de ellos incluso contaron experiencias similares en la sección de comentarios: “Soy un sobreviviente de cáncer y mi perro hizo lo mismo, incluso lloró. Sí, nuestras mascotas lo saben”, He estado enfermo durante meses últimamente, mi perro no me deja dormir, me patea toda la noche, se para sobre mis hombros, patea y aúlla”, “Noté que tenía un bulto en el cuello que hacía de agujero. El perro de mi prometido siempre me ha odiado, pero últimamente me quiere todo el tiempo y parece muy triste. Ladraba para que lo dejaran salir, así que fui a dejarlo salir”.

Desde enero de 2023, Gallgos se sometió a once rondas de quimioterapia y hoy en dí se encuentra en remisión (disminución o desaparición de los signos y síntomas del cáncer).

“Estoy un poco ansiosa, pero trato de mantener una actitud positiva. Una vez que te diagnostican la enfermedad, tu nueva normalidad se convierte en un ciclo de curación, pruebas y espera”, admitió la mujer.

Durante todo el proceso de recuperación, Buddy ha estado al lado de la paciente oncológica.

Según reveló el cirujano veterinario Nick Horniman a Newsweek, los perros tienen un sentido del olfato extraordinario y pueden detectar compuestos orgánicos volátiles (COV) producidos por las células cancerosas.

