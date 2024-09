Los actos de amor son cada vez exiguos, sobre todo en un mundo donde predomina la tecnología. Sin embargo, hay excepciones dignas de destacar. En Estados Unidos, por ejemplo, un hombre de Florida sorprendió a su espesa con un detalle conmovedor por su décimo aniversario de bodas. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

En julio de este año, una pareja estadounidense cumplió diez años de matrimonio y Jordan Baugh planeó algo romántico para sorprender a su esposa Joand Kemp. En el patio de una casa de Florida, el hombre colocó fotografías que representaban sus mejores momentos de cada año, además de rosas y velas.

Jordan le pidió a Kemp que saliera a hacer compras en el día de su aniversario, mientras su bebé de 16 meses se quedó en su casa. Una vez que terminó de montar el escenario, le pidió a la mujer que abriera la cortina que daba a su habitación. El estadounidense grabó su emotiva reacción con su teléfono celular y el video fue publicado en Instagram el pasado 29 de julio.

“Nunca se conformen chicas. Jo me hizo hacer recados en el día real de nuestro aniversario para poder organizar esto para que lo disfrutemos después de que Avalai se fuera a la cama. Puso 10 años de fotos, desde el comienzo de nuestra relación hasta ahora. Fue tan dulce y especial recordar tantos recuerdos increíbles. Amo la vida que hemos creado juntos @jordanbaugh. TE amo”, escribió Kemp en su cuenta de Instagram.

“Mi alma gemela”

Según recordó la mujer a Newsweek, Kemp conoció a Jordan en una obra de teatro de una iglesia, cuando eran niños. Se reencontraron en la universidad y, tras convertirse en líder de orientación del hombre, nació el amor.

“Él no es solo mi pareja, es mi alma gemela y me siento increíblemente bendecida de que sea el ejemplo que mi hija seguirá a medida que crezca. El matrimonio es un trabajo duro. Está en constante evolución. El amor es elegir a tu cónyuge una y otra vez, incluso cuando no tienes ganas”, indicó Kemp al medio en mención.

Kemp espera que el gesto del hombre sirva en un futuro como ejemplo a su hija para mantener en alto “los estándares”.