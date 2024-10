Rachel Mosher nunca olvidará aquel día en que la naturaleza demostró su fuerza de manera imponente. Junto a su esposo, se encontraba en la cabaña de sus padres, al noroeste de Boone, en Carolina del Norte, cuando una enorme ola de agua lodosa arrasó con todo a su paso. El deslizamiento, ocurrido a pocos metros del punto en el que se encontraba, pudo ser registrado en video por ella misma.

“En ese momento, definitivamente no creo haberme dado cuenta de lo cerca que estuve de morir”, dijo la estadounidense en conversación con el canal WCCB. “Estaba filmando afuera porque había agua cayendo afuera de nuestra cabaña”, explica Mosher, “y pensé: ‘Normalmente no hay un río allí. No debería estar ahí’. Y luego capté el alud en video”.

En las imágenes, publicadas en Instagram por Mosher, se puede observar el momento en que las aguas violentas de las inundaciones, provocadas por el huracán Helene, arrastran un auto y se estrellan contra la pared de una vivienda.

“Toda esa parte de la casa quedó destruida. Es una destrucción total”, detalló Mosher. “El auto nuevo de mi esposo era el que se ve en el video sobre el techo”.

Un gran deslizamiento pasó a unos cuantos metros de Rachel Mosher. (Foto: @rachel__wilkes)

Rachel asegura que, en el momento en que se produjo el desastre, sus padres y su abuela estaban al interior de la casa. Afortunadamente, todos lograron ponerse a salvo.

“Nuestra cabaña estaba bien. Había un poco de barro adentro, pero aún tenemos un lugar cálido”, señaló la joven. “Y mis padres todavía tienen su dormitorio, la cocina y la sala de estar”.

El video del deslizamiento, que se volvió viral en las redes sociales, generó una gran cantidad de comentarios. Cientos de usuarios elogiaron a la joven por consolar a su esposo en un momento tan dramático.

“Mi reacción inmediata fue simplemente cuidarlo”, explicó la estadounidense. “Lo amo más que a nada y haría todo lo posible para asegurarme de que esté bien”.

Mosher asegura que lo visto en las imágenes no muestra todo lo sucedido aquel día. Según su relato, hubo un segundo alud de tierra que aplastó un par de autos más.

Pese a todos los daños ocurridos, la familia de la joven ha preferido mantener una actitud positiva. “Hay tantas cosas por las que estar agradecidos, lo cual parece una locura, porque nuestra casa fue derribada por un deslizamiento de tierra”, señaló.

“Eliminar todos los elementos superfluos y ver que lo que realmente importa es la gente, es lo que todavía tenemos”, agregó.

Desafortunadamente, los daños causados por el deslizamiento han superado la capacidad de su seguro para cubrir los gastos. Por ello, Rachel y su familia han creado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe.

La joven fue elogiada por su serenidad durante el desastre. (Foto: @rachel__wilkes)