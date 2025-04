Keri, una creadora de contenidos estadounidense que vive en Polonia, visitó la ciudad de Positano, en la costa amalfitana de Italia, y compartió su opinión en redes sociales. Según contó, tenía grandes expectativas, pero su experiencia no fue la que imaginaba. Aseguró que el lugar estaba lleno de turistas ruidosos y que no encontró restaurantes auténticos. “Quizás había una buena pizzería y un buen sitio de pasta, pero la mayoría eran lujosos y caros”, dijo en un video compartido en su cuenta de Instagram, @kerimybags.

También criticó el transporte público del lugar y afirmó que era muy limitado. “Básicamente, hay que caminar por todas partes para desplazarse”, explicó. Aunque ella misma es estadounidense, comentó que le molestó la cantidad de turistas de su país que encontró en la ciudad. “Sé que suena hipócrita, pero había tantos estadounidenses, solo gritaban por las callejuelas mientras alababan a su equipo de fútbol favorito”, afirmó.

Además, dijo que la vida nocturna en Positano la decepcionó. Según sus palabras, solo encontró un bar en la azotea que estaba muy lleno y una discoteca con entrada paga. También señaló que las playas no eran como esperaba. “Hay una playa muy concurrida, es como si tuvieras que ir a un club de playa, pero todos son muy caros. Me pareció que la playa a la que fuimos no estaba a la altura”, comentó.

Keri tenía grandes expectativas, pero su experiencia no fue la que imaginaba. (Foto: @kerimybags) ×

Aseguró que el lugar estaba lleno de turistas ruidosos y que no encontró restaurantes auténticos. (Foto: @kerimybags) ×

Keri cerró su crítica con una frase contundente: “Este no es el lugar adecuado para experimentar la auténtica cultura italiana”. Asimismo, aclaró que había visitado Grecia antes y eso hizo que tuviera expectativas muy altas.

En la descripción de su video escribió: “No odies al mensajero. Es un lugar precioso y merece la pena visitarlo, así que me siento privilegiada por haberlo vivido. No pretendo ser negativa, solo ser transparente sobre mis opiniones y mi experiencia”.

Sus comentarios, como era de esperarse, no pasaron desapercibidos. En redes sociales, muchas personas la criticaron por no haber investigado antes de viajar. “Porque Positano debería dedicar su preciosa ciudad a ti, que quieres ir de bares y discotecas… si has ido allí para eso, es que no has investigado bien”, escribió un usuario. Otros sugirieron que si buscaba vida nocturna, debería haber ido a Nashville en lugar de a un pequeño pueblo italiano.

Lo que debes saber sobre la ciudad italiana de Positano

Positano, ubicado en la costa Amalfitana de Italia, es un pueblo conocido por su geografía vertical y sus casas de colores pastel que llegan hasta el mar Tirreno. Históricamente es un puerto importante en la Edad Media, y su economía actual se centra en el turismo y la artesanía local.

Con una población de alrededor de 3,700 habitantes, Positano ofrece una experiencia única a través de sus estrechas calles empedradas. Entre los lugares más visitados se encuentran Spiaggia Grande, la playa principal y vibrante; la Chiesa di Santa Maria Assunta, fácilmente reconocible por su cúpula de mayólica; Via dei Mulini, la arteria peatonal llena de tiendas y restaurantes; y la más tranquila Fornillo Beach. El MAR - Museo Archeologico Romano también atrae a interesados en la historia local.

La popularidad de Positano se debe a su belleza escénica singular, que combina la arquitectura colorida con el impresionante paisaje costero.