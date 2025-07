Las redadas que realizan el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos han tenido un gran impacto en las familias, resultando en la separación de sus miembros. En un caso reciente, un niño de tan solo 12 años se quedó solo debido a que las autoridades de esta agencia detuvieron a su padre. A continuación, te contaré los detalles del suceso.

El menor, cuya identidad se desconoce, está viviendo una auténtica pesadilla y no sabe en quién refugiarse. No lo acompaña su padre y su madre se encuentra en Guatemala; es decir, no tiene a ningún familiar cercano en territorio americano.

Actualmente, se encuentra viviendo en una iglesia cristiana que le ha brindado apoyo incondicional. A pesar de este buen acto, no ha sido suficiente para que este adolescente ponga fin a su tristeza.

Comenta que, junto a su padre, tenían planes de establecerse en Estados Unidos. (Créditos: Noticias Telemundo | YouTube)

Siente mucha preocupación

Aunque Irma Escalante, su madre, solo puede comunicarse por videollamada con su hijo para saber cómo está, sabe en su interior que su estado emocional está dañado.

“Se quedó el solo, sin nadie que luche por él ahí”, fueron las palabras de la madre a Noticias Telemundo.

Por su lado, el joven de 12 años afirmó que “está triste y que no tiene a nadie” en Estados Unidos desde que su padre fue arrestado. Ambos tenían como meta tener su propia casa en este país y establecerse económicamente, pero lastimosamente sus planes se frustraron.

Este niño solo puede comunicarse con su madre mediante una videollamada. (Créditos: Noticias Telemundo | YouTube)

Regresará a Guatemala

Esta penosa situación ha obligado a la organización cristiana a tomar cartas en el asunto y trabaje en conjunto con el cónsul de Guatemala para obtener los documentos necesarios a fin de que este adolescente pueda regresar a su país de origen junto a su madre.

¿Qué hacer si las autoridades de inmigración me arrestan o me detienen?

Si eres arrestado por los agentes de ICE , necesitas mantener la calma en todo momento. También cuentas con estos derechos: guardar silencio, llamar a un abogado y recibir visitas. En esta situación, no debes brindar información falsa y, lo más importante, no tienes la obligación de firmar algún documento.

