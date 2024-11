En un video que se volvió viral en TikTok, la usuaria estadounidense Alexandra Sedlak (@itsalexandrasedlak) narró cómo dormir junto a su gato terminó poniendo en riesgo su salud. La joven sufrió una reacción alérgica severa que comprometió gravemente su visión, haciendo que un momento cotidiano se convierta en una pesadilla.

Alexandra recuerda haberse quedado dormida nariz con nariz con su mascota. Fue entonces que, de manera repentina, el animal estornudó directamente sobre sus ojos.

“Sin previo aviso, estornudó en mi globo ocular”, recuerda Sedlak, describiendo el intenso dolor que sintió tras el incidente.

“Fue como si me hubieran dado un puñetazo”, añadió la usuaria, asegurando que, en cuestión de segundos, su ojo se infectó y se cerró por completo.

Alexandra llegó a sentir que iba a perder el ojo por culpa de su mascota. Afortunadamente, con tratamiento médico, logró recuperarse.

La usuaria Alexandra Sedlak asegura que su gato le provocó una reacción alérgica en el ojo. (Foto referencial: Freepik)

“Todavía nos abrazamos, pero uso gafas protectoras”, añadió la usuaria, cuyo testimonio superó el millón de reproducciones.

En la sección de comentarios del clip, muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la intensidad de la reacción alérgica de Sedlak. Algunos expresaron su preocupación preguntándose si sus propias mascotas podrían causarles problemas similares.

“Nunca he experimentado esto personalmente; parece más una reacción alérgica que infecciosa. Mis gatos me han estornudado en la cara muchas veces. Es desagradable, pero nunca me causó eso”, señaló una persona.

“Si eres alérgico, eres alérgico a su saliva. Así que esto tiene sentido”, afirmó otra.

“Espera, mi perro ha estornudado en mi cara/ojos varias veces, pero no ha pasado nada... ¿debería preocuparme?”, preguntó un tercero.

¿Cómo prevenir las alergias a las mascotas?

El portal WebMD señala que aproximadamente el 10% de la población de los EE. UU. tiene alergia a las mascotas, siendo el gato el que mayor reacciones genera. Las alergias a los gatos son dos veces más comunes que las alergias a los perros.

Si eres alérgico a los gatos o sospechas que podrías serlo, hay algunas medidas que puedes tomar para reducir la exposición a los alérgenos:

Mantener a las mascotas fuera de los dormitorios: Esto reduce la exposición a alérgenos durante el sueño.

Limpiar regularmente: Aspirar con frecuencia y limpiar las superficies con un paño húmedo puede ayudar a eliminar el pelo y la caspa de los gatos.

Las alergias a los gatos son dos veces más comunes que las alergias a los perros. (Foto referencial: dannyworking / Pixabay)