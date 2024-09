Jennifer Brown, una mujer de 42 años que vive en Iowa, Estados Unidos, ha transformado completamente su vida gracias a su determinación y perseverancia. Desde que era una niña, luchaba con su peso y recordaba con tristeza cómo no podía correr ni una milla en la escuela. A medida que crecía, sus problemas con la alimentación y el sedentarismo empeoraron, hasta que llegó a pesar 348 libras (157 kg).

“Recuerdo que era la niña que caminaba con el profesor de educación física porque yo siempre le decía: ‘No puedo. No hay manera. Sé que no puedo correr una milla en 15 minutos como se supone que debes hacerlo. Así que ni siquiera voy a intentarlo’”, recordó la estadounidense en conversación con TODAY.

Sin embargo, un día, mientras paseaba a su perro, Jennifer experimentó una sensación de bienestar que la impulsó a cambiar su estilo de vida. Ella recuerda haber pensado: “Hay aire fresco y hace sol y me siento bien y estoy al aire libre. Fue una sensación muy pura”.

Así, comenzó a caminar con frecuencia, a comer más saludable y a eliminar el alcohol de su dieta. Los resultados no se hicieron esperar y, en solo tres años, logró perder 45 kilos.

Foto: @thisiowamom

No obstante, a pesar de este gran logro, Jennifer se estancó y no podía perder más peso. Su situación se complicaba, debido a que se negaba a recibir ayuda.

“Todo este tiempo me decía a mí misma: ‘Obviamente puedo hacerlo. He trabajado duro y lo he logrado’. Pero pasaron ocho meses y no sucedía nada”, señaló.

Después de probar diferentes métodos, decidió buscar ayuda médica y comenzó a tomar Mounjaro, un medicamento para bajar de peso. Con este nuevo enfoque, logró perder otros 40 kilos más.

Inspirada por sus logros, Jennifer se propuso un nuevo desafío: correr una milla diaria. Al principio, le costó mucho, pero con disciplina logró superar sus límites.

Hoy en día, no solo corre una milla diaria, sino que también participa en maratones y carreras de relevos.

Su caso ha inspirado a miles de personas en todo el mundo. A través de sus videos en TikTok, comparte su progreso y motiva a otros a alcanzar sus metas.

Su transformación física y mental es un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para cambiar y mejorar nuestra salud.

“Sigo compartiendo para mí, pero he llegado a un punto en el que me siento obligada a seguir haciéndolo. Porque ayudar a los demás compartiendo mi contenido se ha convertido en una pasión”, añadió.

