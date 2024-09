Una mujer de Estados Unidos ha causado polémica en las redes sociales al revelar los motivos por los que no les compra juguetes a sus nietos. Tammie Kelton, de Ohio, confesó que prefiere invertir el dinero que gastaría en regalos en una cuenta de ahorros para el futuro de sus nietos.

En lugar de llenar la casa de juguetes que, según ella, terminarán en la basura, Tammie ha decidido destinar ese dinero a un fondo que sus nietos podrán utilizar para pagar sus estudios universitarios, comprar una casa o comenzar su propia jubilación.

Según la estadounidense, decidió dejar de darles regalos a sus nietos después de recordar los días en los que gastaba grandes cantidades de dinero en obsequios para sus hijos.

Tammie Kelton explicó que no encuentra sentido en gastar cientos de dólares en obsequios materiales que serán desechados. (Foto referencial: Pixabay)

“Solo recuerdo cuando mis hijos eran más pequeños, todos los Legos y todos los zapatitos de Barbie que simplemente se tiraban a la basura y yo prefería darles algo que pudiera durar toda la vida o tener un efecto en ellos durante toda la vida”, explicó.

Por otra parte, Tammie señaló que, aunque no es de comprar cosas materiales, sí tiene la costumbre de llevar a sus nietos a la playa o a parques temáticos. Así, puede demostrarles cuánto los quiere.

“Salimos a comer, tomamos helado, vemos una película”, reveló, antes de agregar que asiste a todos sus partidos deportivos y los ve “tres o cuatro veces por semana”.

Explicó por qué prefiere invertir en sus nietos, en vez de darles regalos

En conversación con TODAY, la mujer contó que creció siendo pobre y tuvo que abandonar la secundaria tras quedar embarazada. A los 27 pudo retomar sus estudios universeitarios y obtuvo su maestría a los 44.

Señaló que está muy involucrada en la crianza de sus nietos, pero que no está dispuesta a gastar su dinero en juguetes que serán desechados.

“A mis 50 años, todavía estoy pagando mis préstamos estudiantiles... Es demasiado tarde para hacer esto por mis hijos... pero por Dios, puedo hacerlo por mis nietos”, concluyó.

La decisión de Tammie ha generado un intenso debate entre los usuarios. Aunque algunos criticaron su postura, acusándola de no valorar los momentos especiales con sus nietos y de priorizar el dinero por encima de los afectos, otros la apoyaron, argumentando que su decisión es inteligente y que está pensando en el futuro de sus nietos.

“No, mis hijos siempre buscan primero el regalo de la abuela porque siempre es lo mejor. Ahora tienen 24, 19 y 16 años y todos saben que la abuela ha invertido en ellos, así que no, una cosa no quita a la otra”; “Yo también estoy pensando en hacer lo mismo. ¡Mis padres gastaron muchísimo dinero en basura para mis hijos!”; “No es algo que resulte demasiado impopular. A mí, como padre, me parece maravilloso”; ““Alguien tiene problemas””; “Mi mamá hizo esto. Mis hijos tienen 24 y 21 años y déjenme decirles que recordarán este regalo por el resto de sus vidas. Están muy agradecidos”, son algunos de los comentarios dejados por los internautas.