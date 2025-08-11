Viajar con niños pequeños a Estados Unidos puede ser toda una aventura y Cherry Yashira Matute lo sabe bien. La turista, originaria de Honduras, decidió contar en TikTok cómo fue su experiencia al pasar el control migratorio en un aeropuerto estadounidense, donde llegó acompañada de su esposo y sus cuatro hijos.

En su video, Cherry relató que el agente que los atendió solo hablaba inglés, lo que complicó un poco la comunicación. Aun así, aclaró que lograron completar el trámite sin mayores problemas.

La hondureña explicó que, si un viajero no entiende el idioma, puede pedir la asistencia de un oficial que hable español o de un traductor del aeropuerto. En su caso, sí había varios agentes bilingües, muchos de ellos de origen hispano, listos para ayudar.

La madre contó que al pasar el control migratorio el agente solo hablaba inglés, lo que dificultó un poco la comunicación. (Foto: @cherrymatutez / TikTok)

Explicó que, aunque al principio sintió nervios, se mantuvo tranquila y respondió con lo poco que entendía. (Foto: @cherrymatutez / TikTok)

Según contó, las preguntas del control se dividieron en dos grupos: primero las relacionadas con el motivo y la duración del viaje, y después las enfocadas en lo que llevaban en su equipaje. Entre ellas estaban: “¿De dónde vienen?”, “¿Cuánto tiempo estarán aquí?”, “¿Dónde se alojarán?”, “¿Traen frutas o vegetales?”, “¿Llevan tabaco o comida?”, y “¿Cuánto dinero traen?”.

Después de responder, el agente tomó una foto de toda la familia y selló sus pasaportes. “Yo creo que podríamos haber tardado una hora y media ahí, porque era horrible la cantidad de personas que había”, comentó.

Cherry también señaló que en esta ocasión no les pidieron el documento ESTA ni el boleto de regreso, aunque en un viaje anterior a Miami sí se lo solicitaron. Por eso, recordó que los requisitos pueden variar dependiendo del aeropuerto o del oficial que atienda. Además, destacó que la fila era muy larga, pero al viajar con niños pequeños les dieron prioridad y pasaron más rápido

Preguntas comunes en migración de EE. UU. y documentos que debes llevar

Al llegar a un aeropuerto de Estados Unidos, el oficial de migración puede preguntar el motivo de tu viaje, el tiempo que planeas quedarte, dónde te hospedarás y si llevas artículos que declarar. También podrían pedir detalles sobre tu trabajo, tus ingresos o si has visitado otros países recientemente.

Es importante responder con calma y de forma clara, incluso si tu inglés es limitado. Si no entiendes una pregunta, puedes pedir que repitan o solicitar un intérprete en español.

En migración de Estados Unidos te preguntan sobre tu viaje, estancia y artículos que llevas, y debes presentar documentos como pasaporte, visa y boleto de regreso, respondiendo con calma incluso si tu inglés es limitado.(Foto: AFP)

En cuanto a documentos, normalmente debes presentar tu pasaporte vigente, visa (si aplica), boleto de regreso, dirección donde te hospedarás y, en algunos casos, pruebas de fondos económicos o carta de invitación. Estos requisitos pueden variar según tu nacionalidad y el tipo de visa que tengas

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!