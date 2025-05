Si sueles ducharte por la noche y te da pereza secarte el pelo antes de dormir, tal vez deberías reconsiderarlo. Dormir con el cabello mojado no solo puede dañar tu pelo, sino también afectar tu salud de forma inesperada.

Así lo explicó el Dr Samuel Choudhury, un médico de cabecera que se ha hecho popular en TikTok por compartir consejos médicos. En uno de sus videos más vistos, advierte que irse a la cama con el pelo empapado puede ser uno de los peores hábitos para el cuero cabelludo.

“El pelo mojado rompe los enlaces de hidrógeno, lo que lo hace más elástico y propenso a romperse”, señaló el profesional. Además, añade que cuando el cabello permanece húmedo por mucho tiempo, se hincha, lo que también lo vuelve más débil, sobre todo si lo peinas o te acuestas sobre él.

El Dr. Samuel Choudhury es un popular médico de cabecera con miles de seguidores en redes sociales. (Foto: @drsamuelgp) ×

Sin embargo, los problemas no terminan ahí. No solo se trata de que el pelo se dañe o se quiebre. El Dr. Samuel advierte: “Lo que la mayoría de la gente no sabe es que dormir con el pelo mojado crea un entorno muy propicio para la proliferación de hongos”.

Este ambiente húmedo puede provocar picor intenso y descamación del cuero cabelludo. “Lo que la gente no sabe es que a veces esto puede provocar cicatrices que pueden conducir a la caída del cabello, una caída que puede ser permanente si no se trata a tiempo”, explica Choudhury.

Por su parte, la dermatóloga Noelle Sherber respalda estas afirmaciones. Según el medio Daily Mail, la experta le dijo a la revista Allure que “las bacterias y los gérmenes proliferan en ambientes cálidos y húmedos”, lo que significa que mientras duermes, se desarrollan en tu cuero cabelludo y se transfieren a la almohada y las sábanas, causando diversos problemas.

Cuando el cabello permanece húmedo por mucho tiempo, se hincha, lo que también lo vuelve más débil, sobre todo si lo peinas o te acuestas sobre él. (Foto referencial: Freepik) ×

En especial, menciona una levadura llamada Malassezia, que suele acumularse en el cuero cabelludo y provocar una descamación que muchas veces se confunde con caspa. Esta misma levadura también puede causar granos con picazón en el rostro, el cuero cabelludo y la parte superior del cuerpo.

Afortunadamente, la solución no es complicada. “Se puede prevenir fácilmente con medidas sencillas”, dice el Dr. Samuel. Recomienda usar una toalla de microfibra para envolver el cabello y dejarlo secar de 10 a 15 minutos. Luego, usar un secador en baja temperatura para secarlo por completo. También advierte que no hay que frotar el cabello con fuerza mientras está mojado.

Aunque muchas personas creen que dormir con el pelo mojado puede causar resfriados, el médico aclara: “La única buena noticia es que el pelo mojado no aumenta el riesgo de enfermar”. Aun así, agrega: “Así que, aunque no cojas un resfriado, puede que te quedes calvo, y eso debería ser motivo suficiente para replantearte tu rutina después de la ducha”.

Según el experto, lo que muchas personas no saben es que dormir con el pelo mojado crea un entorno muy propicio para la proliferación de hongos. (Foto referencial: Freepik) ×

Los pasos para un correcto lavado del cabello

Según Schwarzkopf, para un correcto lavado del cabello, comienza por mojarlo completamente con agua tibia. Luego, aplica una cantidad adecuada de champú en la palma de tu mano y distribúyelo uniformemente sobre el cuero cabelludo. Masajea suavemente con las yemas de los dedos para estimular la circulación y eliminar la suciedad y los residuos acumulados. Asegúrate de cubrir toda la superficie del cuero cabelludo.

Una vez que hayas masajeado bien el cuero cabelludo, enjuaga abundantemente con agua tibia hasta que no queden restos de champú. Si sientes que tu cabello necesita una limpieza más profunda, puedes repetir el proceso de lavado. Después del champú, aplica acondicionador de medios a puntas para hidratar y sellar la cutícula, dejándolo actuar durante el tiempo recomendado en el envase antes de enjuagar completamente. Este último paso ayuda a desenredar el cabello y a darle suavidad y brillo.