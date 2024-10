Lauren Scott-Berry, de North Yorkshire, Inglaterra, esperaba tener una boda de ensueño y un futuro prometedor junto a su pareja; sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa: su novio la dejó poco antes del gran día. En lugar de dejarse vencer por la tristeza, la joven decidió tomar las riendas de la situación y vivir una experiencia única que la haría sentir empoderada.

Con el vestido de novia aún colgado en el armario, Lauren, de 34 años, decidió organizarse una sesión fotográfica muy especial.

Luciendo el traje que usaría el día de su boda, recorrió las calles de su ciudad, posó en una playa, se subió a un camión de helados y hasta se balanceó en un columpio.

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en TikTok, la mostraron radiante y llena de vida, demostrando que el amor propio no tiene límites.

Lauren Scott-Berry lo tenía todo planeado: una boda de ensueño y un futuro prometedor junto a su pareja; sin embargo, las cosas no se dieron de la forma esperada. (Foto: @lsb90)

“Pensé que tal vez nunca me casaría, pero no quería que mi vestido de novia se quedara guardado en el armario”, confesó Lauren a Kennedy News. .

“Realmente sentí que había perdido mucho. Tenía más de 30 años y estábamos hablando de tener hijos después de casarnos. Sentí que todo mi futuro se había derrumbado”, agregó; no obstante, gracias a esta iniciativa, logró transformar el dolor en empoderamiento.

“Cuando salí a la calle con mi vestido, me di cuenta de que no importaba lo que los demás pensaran. La gente me sonreía, me felicitaba y yo simplemente disfrutaba del momento. Me sentí invencible”, recordó.

Aunque al principio la idea de desfilar por la ciudad con su vestido de novia le parecía descabellada, pronto se convirtió en una experiencia liberadora.

“Ahora soy más feliz que cuando estaba en mi relación. He ganado mucha confianza en mí mismo durante el último año”, aseguró.

Ahora, Lauren tiene “una lista” de recomendaciones sobre los lugares a donde planea llevar el vestido para continuar con su iniciativa.

“Cuando fui a buscarlo a la tienda porque ya lo había pagado, me lo probé de nuevo y me sentí especial”, añadió. “Mi ex, obviamente, nunca había visto el vestido y no tuvo nada que ver con su elección. Me sentí muy diferente”.

En lugar de dejarse vencer por la tristeza, Lauren decidió tomar las riendas de su situación y vivir una experiencia liberadora. (Foto: @lsb90)

Cómo superar una ruptura: consejos de expertos

Superar una ruptura amorosa puede ser un proceso doloroso, pero es completamente normal y superable. Los expertos ofrecen una serie de recomendaciones para ayudarte a enfrentar esta etapa y salir fortalecido: