Cada vez falta menos para la llegada del Año Nuevo Chino 2026, que comienza el 17 de febrero. Aunque todos alistan adornos de color rojo para recibirlo, antes de decorar tu casa o espacio, debes hacer algo primero: limpiar enérgicamente para recibir al Caballo de Fuego. Esta tradición milenaria, profundamente arraigada en la cultura china, representa la expulsión de la mala suerte acumulada durante el año anterior y prepara el camino para que la buena fortuna y la prosperidad entren libremente en tu hogar. Si no sabes cómo hacerlo, en esta nota, te detallamos cómo llevar a cabo esta limpieza ritual de manera correcta y qué áreas de tu casa son prioritarias.

Si en tu casa hay objetos que te recuerdan cosas negativas, lo mejor es desecharlas para comenzar el Año Nuevo Chino (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿CÓMO LIMPIAR TU CASA ENERGÉTICAMENTE PARA EL INGRESO DEL CABALLO DE FUEGO?

De acuerdo con la creencia popular, limpiar antes del Año Nuevo Chino no es simplemente una tarea doméstica, sino un ritual espiritual de purificación que debe realizarse con intención y energía positiva; por lo tanto, si quieres deshacerte del desorden y la suciedad porque retienen vibras negativas, te indicamos cómo hacerlo.

Antes de comenzar, lo primero que debes conseguir es una vela de miel. Una vez que tengas este objeto, dedica el tiempo y esfuerzo necesarios a esta labor para esperar la llegada del Caballo de Fuego.

“Ve a tu casa para deshacerte de todo lo que está roto, del polvo y de todo lo que puedas. Después energéticamente pasa primero copal y luego incienso de canela. Tras ello, abre todas las ventanas y puertas por unos cinco minutos para que fluya la energía”, señala Pamela Cervantes, autora del libro “Universo, toma nota”.

Posteriormente, recomienda coger un cuenco, una campana o aplaudir en cada esquina de tu casa por lo menos tres veces con el fin de que la energía se renueve.

Si lo que buscas es armonizar la energía de tu hogar, indica que debemos limpiar las puertas, toda vez que son la entrada del Chi, de la energía, de la prosperidad. “Si tu puerta rechina, no se puede abrir con facilidad, quiere decir que está bloqueando el flujo de la prosperidad a tu vida, así que es momento de limpiar y arreglar tu puerta”, dice.

Una vez que acabes de hacer dichas actividades, Cervantes menciona que vayamos por la vela de miel para ayudarnos a abrir caminos: “Intenciónala tomándola en tus manos, cerrando los ojos y pidiendo que esta vela te ayude a atraer prosperidad a tu vida, abrir tus caminos para que lleguen las oportunidades adecuadas para ti, tu familia (…). Déjala prendida hasta que se consuma”, finalizó.