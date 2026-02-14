La llegada del Año Nuevo Chino 2026 llena de expectativa a millones de personas, que esperan que este nuevo período traiga buenas vibras a sus vidas, en especial en el aspecto económico. En la astrología oriental, esta celebración marca un nuevo ciclo de oportunidades, por lo que muchos aprovechan para renovar su energía, hacer balances y proponerse metas financieras más claras. Si también quieres que el dinero no te falte en el Año del Caballo de Fuego, te contamos cuáles son los símbolos tradicionales de prosperidad que no deben faltar en tu hogar y en tu trabajo. Vale precisar que este ciclo comienza el 17 de febrero y concluye el 5 de febrero de 2027.

SÍMBOLOS TRADICIONALES PARA ATRAER DINERO ESTE AÑO DEL CABALLO DE FUEGO

Si buscas atraer dinero en el Año del Caballo de Fuego, debes combinar símbolos clásicos de prosperidad del Año Nuevo chino con amuletos específicos del caballo con el fin de potenciar la riqueza y las oportunidades económicas. Estos son:

Símbolos chinos clásicos para atraer dinero

Sobres rojos (hongbao): al representar buena fortuna, protección y prosperidad, debes llenarlos con dinero y una intención clara de estabilidad económica para luego colocarlos en un lugar especial de tu casa. También puedes regalarlos como deseo de buena suerte y bonanza.

al representar buena fortuna, protección y prosperidad, debes llenarlos con dinero y una intención clara de estabilidad económica para luego colocarlos en un lugar especial de tu casa. También puedes regalarlos como deseo de buena suerte y bonanza. Monedas chinas: son redondas con un agujero cuadrado y se atan con un listón rojo. Simbolizan flujo constante de riqueza. En feng shui se usan para activar la energía del dinero en la puerta de tu casa, de tu negocio o dentro de tu cartera. También puedes colocarlas en un bowl en la entrada, publica Hola!

son redondas con un agujero cuadrado y se atan con un listón rojo. Simbolizan flujo constante de riqueza. En feng shui se usan para activar la energía del dinero en la puerta de tu casa, de tu negocio o dentro de tu cartera. También puedes colocarlas en un bowl en la entrada, publica Hola! Frutas cítricas: son consideradas portadoras de armonía, abundancia y bienestar. Debes colocarlas en un recipiente bonito cerca del portal. Entre ellas están las mandarinas, las naranjas y las limas.

son consideradas portadoras de armonía, abundancia y bienestar. Debes colocarlas en un recipiente bonito cerca del portal. Entre ellas están las mandarinas, las naranjas y las limas. Arroz y granos: si buscas que la comida y el dinero nunca falten, utiliza frascos de arroz y granos en algunos rituales.

si buscas que la comida y el dinero nunca falten, utiliza frascos de arroz y granos en algunos rituales. Lingotes de oro (yuanbao): son decoraciones con forma de lingote antiguo que simbolizan riqueza y abundancia. Deben ser colocadas en el área de trabajo, en la caja registradora o en el altar de la fortuna.

son decoraciones con forma de lingote antiguo que simbolizan riqueza y abundancia. Deben ser colocadas en el área de trabajo, en la caja registradora o en el altar de la fortuna. Plantas de la fortuna: destacan la pachira o “planta del dinero” y la planta de jade, las cuales debes colocar cerca de entradas o zonas de riqueza del hogar para activar la abundancia.

Amuletos del Caballo de Fuego para atraer el dinero

Figura o amuleto del Caballo 2026: al ser un animal del zodiaco chino que simboliza suerte, progreso y prosperidad este año, debes tener una representación de este en tu hogar para favorecer oportunidades laborales y éxito financiero.

al ser un animal del zodiaco chino que simboliza suerte, progreso y prosperidad este año, debes tener una representación de este en tu hogar para favorecer oportunidades laborales y éxito financiero. Tres caballos recomendados: rojo (protección y victoria), blanco (ventaja competitiva y claridad) y marrón (riqueza estable y ahorro, inversiones). Si tienes los tres juntos se convierten en un potente imán de fortuna, precisa La Opinión.

rojo (protección y victoria), blanco (ventaja competitiva y claridad) y marrón (riqueza estable y ahorro, inversiones). Si tienes los tres juntos se convierten en un potente imán de fortuna, precisa La Opinión. Caballo de fuego en el auto o negocio: ten amuletos de este animal para llevarlos en tu carro, colocarlo en la caja o el mostrador como símbolo de “revivir” el dinero y atraer abundancia diaria.

¿DE QUÉ MANERA USAR ALGUNOS SÍMBOLOS PARA ATRAER DINERO?

En la entrada: coloca monedas chinas con cinta roja, una planta del dinero o jade, y una figura de caballo mirando hacia adentro de la casa o negocio para simbolizar que la riqueza entra y se queda.

coloca monedas chinas con cinta roja, una planta del dinero o jade, y una figura de caballo mirando hacia adentro de la casa o negocio para simbolizar que la riqueza entra y se queda. En el espacio de trabajo: pon caballo (de preferencia rojo o marrón) cerca del escritorio o caja, junto a un pequeño lingote dorado o monedas, para activar éxito profesional y flujo de efectivo.

pon caballo (de preferencia rojo o marrón) cerca del escritorio o caja, junto a un pequeño lingote dorado o monedas, para activar éxito profesional y flujo de efectivo. En la cartera: lleva tres monedas chinas atadas con hilo rojo y un pequeño talismán de caballo o sobre rojo doblado, como recordatorio simbólico de protección del dinero durante todo el año, señala La Nación.