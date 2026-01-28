Quienes creen en el Año Nuevo Chino se alistan para recibir este nuevo periodo, que estará regido por el Caballo de Fuego. Si bien, muchos ya tienen listos sus adornos de color rojo, los fuegos artificiales y otros elementos para atraer la buena fortuna, lo que más desean saber es qué cambios experimentarán sus signos a partir del 17 de febrero de 2026. Por ello, a continuación te contamos cómo la energía de ese animal del zodiaco oriental podría influir en cada uno de los 12 signos del horóscopo chino con el fin de que sepan qué aspectos de sus vidas conviene potenciar, cuidar o replantear durante este nuevo ciclo que durará hasta el 5 de febrero de 2027.

¿QUÉ CAMBIOS EXPERIMENTARÁ TU SIGNO CON LA LLEGADA DEL AÑO NUEVO CHINO?

Teniendo en cuenta que el Año Nuevo Chino 2026 destaca por la presencia del Caballo de Fuego, cuyo animal representa libertad, fuerza, independencia, pasión, renovación, acciones rápidas, creatividad, visibilidad y valentía, este periodo estará marcado por el inicio de etapas importantes y realización de actividades que se habían postergado.

Por lo tanto, la llegada del Año Nuevo Chino 2026 influirá en cada signo de forma positiva trayéndoles cambios profundos e inyectándoles una energía que se expandirá y será visible al resto. Debido a ello, varios signos tendrán la capacidad de liderar durante procesos de transformación, publica TV Azteca.

Esto quiere decir que los animales del horóscopo oriental tendrán un año dinámico y lleno de desafíos, pues tomarán decisiones que les cambiarán la vida. Eso no es todo, deben asumir desafíos y aprovechar las oportunidades.

Debido a ello, recomienda visualizar aquello que busques cambiar y los planes que aún no se concretiza, ya que teniéndolos en mente podrás impulsarlos a hacerse realidad gracias a la energía del fuego.

Este Año Nuevo Chino 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, un signo asociado con libertad, fuerza, movimiento y determinación (Foto: Freepik)

LOS SIGNOS DEL HORÓSCOPO CHINO

A continuación, los signos del horóscopo chino según tu año de nacimiento:

RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. BÚFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

LOS ELEMENTOS DEL ZODIACO CHINO

Los elementos del zodiaco chino son madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales son modificadores y afectan las características de cada uno de los 12 signos. Cada uno contiene características que aplican tanto a los años como a los animales del horóscopo chino.

Madera

Signos: Tigre, Conejo y Dragón

Cualidades: Creatividad, consolidación y crecimiento

Fuego

Signos: Serpiente, Caballo y Cabra

Cualidades: Pasión, inteligencia y alegría

Tierra

Signo: Mono

Cualidades: Balance, fundaciones y encanto

Metal

Signos: Gallo y Perro

Cualidades: Confiable, útil y fuerte

Agua

Signos: Rata, Búfalo y Cerdo

Cualidades: Comunicación, intuición y sensibilidad