La llegada del Año Nuevo Chino 2026 se relaciona a la renovación y esperanza, donde cada rincón de tu casa pueda convertirse en un imán para atraer la buena fortuna. Para el presente año, la energía del Caballo de Fuego te invita a transformar tus espacios con símbolos que atraigan la prosperidad y el equilibrio. Si quieres descubrir qué elementos no pueden faltar en tu hogar para recibir este nuevo ciclo lunar y cómo potenciar la energía positiva, te invito a leer los siguientes párrafos para que tengas un mayor conocimiento y así comiences el año con la mejor vibra posible.

Para este 2026, el Año Nuevo Chino comenzará este martes 17 de febrero. Debo explicarte que el calendario tradicional oriental es lunisolar; esto significa que combina los ciclos de la Luna con el año solar. Por consecuente, cada año resulta una fecha diferente que se ubicará entre el 21 de enero y el 20 de febrero.

Dentro de las tradicionales orientales, el uso estratégico de determinados colores y objetos decorativos en la vivienda se considera fundamental para atraer la prosperidad y el éxito personal. Por ello, si compartes estas creencias, es necesario que sepas qué elementos adquirir y de qué manera colocarlos para activar las energías positivas.

El caballo será el animal representativo para este nueva edición del Año Nuevo Chino. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo decorar mi hogar para recibir el Año Nuevo Chino 2026

Para la entrada de tu hogar, te recomiendo que insertes faroles rojos; puedes colgarlos en la puerta principal o a lo largo del pasillo de entrada. Suele considerarse como “protectores” y ayudan a eliminar la mala suerte que pretende ingresar a tu hogar.

También los expertos en Feng Shui recomiendan colocar una tela o banda roja sobre tu puerta principal (hong cai) y cupletas rojas con frases en ambos lados para dar paso a la prosperidad.

En caso tengas un árbol decorativo en algún espacio de tu hogar, sería ideal para que el éxito ingrese a tu hogar. En él, te aconsejo colgar sobres rojos o pequeñas monedas doradas. Estos elementos representan el símbolo de riqueza y buenos ingresos.

Colgar sobres rojos en las ramas de un árbol también represente un símbolo de prosperidad en tu hogar. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Los motivos de peces, dragones y flores en papel recortado también suelen ser útiles para dar paso a la abundancia, poder, protección y prosperidad. Éstas ilustraciones puedes colocarlas en el sala o cualquier espacio de tu hogar.

Las plantas y flores no deben faltar para recibir de manera exitosa el Año Nuevo Chino. Los expertos recomiendan que adquieras bambú, orquídeas, sauce gatuno, árboles de kumquat o arreglos florales con cintas rojas y doradas para que los ubiques en la salda o entrada de tu vivienda.

Eso sí, te recomiendo priorizar el uso de los colores rojo y dorado en los elementos decorativos mencionados, debido a que ambos tonos simbolizan la fortuna y la prosperidad. Estos resultan fundamentales dentro de la tradición y la cultura china para atraer la buena suerte.

