Con el tiempo, el cerebro sufre cambios naturales como la reducción de su tamaño, una menor eficacia en la comunicación entre neuronas y una disminución del flujo sanguíneo. Estos cambios pueden afectar funciones clave como la memoria, el aprendizaje y la velocidad para procesar información. Por eso, es clave cuidar la salud cerebral a lo largo de los años.

Es bien sabido que mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio, dormir bien, controlar el estrés y tener una vida social activa ayuda a conservar la salud mental; sin embargo, también existen estrategias más inusuales que pueden estimular el cerebro, como aprender a tocar un instrumento, usar la mano no dominante o tomar rutas diferentes al volver a casa.

El neurocientífico Kevin Woods, formado en Harvard y director de ciencia en Brain.fm (una app de música diseñada para influir en la actividad cerebral), sugiere tres métodos simples para complementar una rutina saludable.

Además de llevar una vida saludable, hay formas poco comunes de estimular el cerebro, como tocar un instrumento o usar la mano no dominante. (Foto referencial: Freepik)

Una de sus recomendaciones es masticar chicle, ya que algunos estudios sugieren que esta acción aumenta el flujo de sangre al cerebro, en especial al hipocampo y a la corteza prefrontal, áreas clave para la memoria y el aprendizaje. “Debería ser un chicle con buen sabor que no se desvanezca rápido, y que no se deshaga con el tiempo”, explicó Woods en conversación con el New York Post.

Los dentistas suelen sugerir opciones sin azúcar para cuidar los dientes. Curiosamente, otro estudio encontró que masticar lápices de madera (aunque poco recomendable) podría aumentar un antioxidante cerebral llamado glutatión, cosa que el chicle no logra.

Otra técnica poco común es caminar hacia atrás. “Caminar hacia atrás mejora la salud del cerebro al desafiarlo, enfocar la atención y fortalecer las conexiones neuronales, además de crear nuevas rutas”, señaló Woods.

El neurocientífico Kevin Woods sugiere tres hábitos sencillos: masticar chicle, caminar hacia atrás y tararear. (Foto referencial: Freepik)

Según el neurocientífico, esta práctica puede mejorar el control cognitivo y la memoria. También ayuda al equilibrio, la postura, el dolor lumbar y quema más calorías que caminar hacia adelante.

Los expertos recomiendan comenzar con cuidado, en un lugar seguro y sin obstáculos, manteniendo el cuerpo erguido y prestando atención al entorno.

Finalmente, Woods sugiere practicar el canto o tarareo, ya que estimula el nervio vago, que conecta el cerebro con los principales órganos del cuerpo. Hacerlo también puede aumentar los niveles de óxido nítrico en la nariz, lo que mejora el flujo de sangre al cerebro y el estado de ánimo.

Estas actividades que parecen sin importancia pueden mejorar la circulación, fortalecer la atención y reducir el estrés. (Foto referencial: Freepik)

“Los estudios en cantantes de coro muestran una mejor variabilidad del ritmo cardíaco y un aumento en la función cognitiva”, explicó. “Además, el control de la respiración necesario para mantener las notas largas activa las mismas redes cerebrales que regulan la atención”.

Woods recomienda incorporar estas actividades a la rutina diaria y ser constante. Como el cerebro es el centro de control de todo lo que pensamos, sentimos y hacemos, cuidarlo es fundamental para el bienestar general.

“La ciencia puede decirnos cosas útiles para probar, pero cada cerebro necesita algo distinto para concentrarse mejor”, concluyó. “Lo que a ti te ayuda, a otra persona puede distraerla. Así que no tengas miedo de probar y ver qué te funciona mejor”.

Consejos para un envejecimiento saludable del cerebro

Mayo Clinic recomienda mantener la mente activa como una de las claves para un envejecimiento cerebral saludable. Actividades como leer, aprender cosas nuevas, jugar juegos de lógica o resolver crucigramas pueden ayudar a mantener la agudeza mental con el paso del tiempo.

Otro factor importante es adoptar un estilo de vida saludable. Hacer ejercicio de forma regular, llevar una alimentación equilibrada, dormir bien y controlar afecciones como la presión arterial alta o la diabetes contribuye significativamente a proteger la salud del cerebro.

Finalmente, la interacción social también juega un papel clave. Mantener relaciones significativas, participar en actividades comunitarias y evitar el aislamiento ayuda a reducir el riesgo de deterioro cognitivo y mejora el bienestar emocional.

