Selección de postales gratuitas para el Día de la Madre 2026 en México y Estados Unidos. Encuentre diseños con frases bonitas ideales para compartir por WhatsApp y celebrar a mamá en su día especial con mensajes llenos de afecto hoy. | Imagen de timkraaijvanger en Pixabay / Composición Mag
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30 postales gratis para el Día de la Madre 2026 en México y EE.UU.: frases bonitas para WhatsApp

Selección de postales gratuitas para el Día de la Madre 2026 en México y Estados Unidos. Encuentre diseños con frases bonitas ideales para compartir por WhatsApp y celebrar a mamá en su día especial con mensajes llenos de afecto hoy. | Imagen de timkraaijvanger en Pixabay / Composición Mag

“Deseando un Feliz Día de la Madre a quien tiene el poder de curar con un abrazo, calmar con una sonrisa y amar con todo su corazón. Eres una verdadera superheroína a mis ojos, mamá”. (Foto: Pinterest)
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“Deseando un Feliz Día de la Madre a quien tiene el poder de curar con un abrazo, calmar con una sonrisa y amar con todo su corazón. Eres una verdadera superheroína a mis ojos, mamá”. (Foto: Pinterest)

“Te envío todo mi amor y aprecio en este día tan especial. Feliz Día mamá”. (Foto: Pinterest)
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“Te envío todo mi amor y aprecio en este día tan especial. Feliz Día mamá”. (Foto: Pinterest)

“A la madre más increíble y cariñosa del mundo, ¡Feliz Día mamá! Tu inquebrantable amor, bondad y abnegación me inspiran cada día”. (Foto: Pinterest)
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“A la madre más increíble y cariñosa del mundo, ¡Feliz Día mamá! Tu inquebrantable amor, bondad y abnegación me inspiran cada día”. (Foto: Pinterest)

En tus abrazos encontré el mejor refugio del mundo. (Foto: Pinterest)
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En tus abrazos encontré el mejor refugio del mundo. (Foto: Pinterest)

“Gracias por ser la mejor madre de todas. Feliz Día de la Madre!” (Foto: Pinterest)
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“Gracias por ser la mejor madre de todas. Feliz Día de la Madre!” (Foto: Pinterest)

“Deseándote un día tan increíble como tú. Feliz Día mamá”. (Foto: Pinterest)
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“Deseándote un día tan increíble como tú. Feliz Día mamá”. (Foto: Pinterest)

“Mamá, significas el mundo para mí. Feliz Día de la Madre”. (Foto: Pinterest)
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“Mamá, significas el mundo para mí. Feliz Día de la Madre”. (Foto: Pinterest)

“Feliz Día de la Madre a la persona cuyo amor es un faro de luz que me guía a través de los altibajos de la vida. Gracias por ser mi fuente inquebrantable de fuerza e inspiración”. (Foto: Pinterest)
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“Feliz Día de la Madre a la persona cuyo amor es un faro de luz que me guía a través de los altibajos de la vida. Gracias por ser mi fuente inquebrantable de fuerza e inspiración”. (Foto: Pinterest)

“En este Día de la Madre, celebro la increíble mujer que eres, no solo como mi madre, sino también como mi amiga, confidente y modelo a seguir. Gracias por ser mi roca y mi estrella guía”. (Foto: Pinterest)
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“En este Día de la Madre, celebro la increíble mujer que eres, no solo como mi madre, sino también como mi amiga, confidente y modelo a seguir. Gracias por ser mi roca y mi estrella guía”. (Foto: Pinterest)

“Mamá, tienes un corazón de oro que rebosa amor incondicional, cariño y desinterés. Gracias por ser la personificación de la gracia y la bondad. Feliz Día mamá”. (Foto: Pinterest)
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“Mamá, tienes un corazón de oro que rebosa amor incondicional, cariño y desinterés. Gracias por ser la personificación de la gracia y la bondad. Feliz Día mamá”. (Foto: Pinterest)

En este día de las madres, quiero que sepas que te admiro más de lo que las palabras pueden expresar. (Foto: Pinterest)
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En este día de las madres, quiero que sepas que te admiro más de lo que las palabras pueden expresar. (Foto: Pinterest)

“Agradecido por tu inquebrantable amor y cuidado. Feliz Día de la Madre, mamá!” (Foto: Pinterest)
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“Agradecido por tu inquebrantable amor y cuidado. Feliz Día de la Madre, mamá!” (Foto: Pinterest)

“Hoy celebro a la hermosa alma que me trajo a este mundo y que continúa colmándome de amor, sabiduría y calidez. Feliz Día de la Madre a la que lo es todo para mí”. (Foto: Pinterest)
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“Hoy celebro a la hermosa alma que me trajo a este mundo y que continúa colmándome de amor, sabiduría y calidez. Feliz Día de la Madre a la que lo es todo para mí”. (Foto: Pinterest)

Deseamos un Feliz Día de la Madre a una mujer que encarna la fortaleza en todos los aspectos de su vida. Que sigas inspirando a los que te rodean con tu valor, tenacidad y espíritu inquebrantable. (Foto: Pinterest)
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Deseamos un Feliz Día de la Madre a una mujer que encarna la fortaleza en todos los aspectos de su vida. Que sigas inspirando a los que te rodean con tu valor, tenacidad y espíritu inquebrantable. (Foto: Pinterest)

“Eres el corazón de nuestra familia. Te deseo un hermoso Día de la Madre”. (Foto: Pinterest)
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“Eres el corazón de nuestra familia. Te deseo un hermoso Día de la Madre”. (Foto: Pinterest)

En este Día de la Madre, que se te celebre por tu inquebrantable fortaleza y resistencia como madre. Eres un faro de energía y estoy agradecida de tenerte en mi vida. (Foto: Pinterest)
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En este Día de la Madre, que se te celebre por tu inquebrantable fortaleza y resistencia como madre. Eres un faro de energía y estoy agradecida de tenerte en mi vida. (Foto: Pinterest)

“Mamá, eres mi heroína de siempre. Feliz Día de la Madre”. (Foto: Pinterest)
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“Mamá, eres mi heroína de siempre. Feliz Día de la Madre”. (Foto: Pinterest)

Feliz Día de la Madre a una mujer que ha superado obstáculos con una fuerza y una determinación constante. Que este día sea un recordatorio de tu increíble resistencia y del impacto que has causado como madre fuerte. (Foto: Pinterest)
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Feliz Día de la Madre a una mujer que ha superado obstáculos con una fuerza y una determinación constante. Que este día sea un recordatorio de tu increíble resistencia y del impacto que has causado como madre fuerte. (Foto: Pinterest)

“Las rosas son rojas, las violetas azules, ser madre es duro, ¡pero tú también haces que parezca pan comido! Feliz Día de la Madre a la reina de la multitarea y una profesional de la maternidad”. (Foto: Pinterest)
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“Las rosas son rojas, las violetas azules, ser madre es duro, ¡pero tú también haces que parezca pan comido! Feliz Día de la Madre a la reina de la multitarea y una profesional de la maternidad”. (Foto: Pinterest)

“¡Te envío amor, aprecio y abrazos en este Día de la Madre! Tu amor es la base de nuestra familia, y tu presencia llena nuestros corazones de alegría. Que tengas un bonito día, mamá”. (Foto: Pinterest)
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“¡Te envío amor, aprecio y abrazos en este Día de la Madre! Tu amor es la base de nuestra familia, y tu presencia llena nuestros corazones de alegría. Que tengas un bonito día, mamá”. (Foto: Pinterest)

“Te deseo un día lleno de amor, risas y momentos entrañables. Feliz Día mamá”. (Foto: Pinterest)
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“Te deseo un día lleno de amor, risas y momentos entrañables. Feliz Día mamá”. (Foto: Pinterest)

“¡Feliz Día de la Madre! Gracias por ser mi roca, mi confidente y mi estrella guía”. (Foto: Pinterest)
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“¡Feliz Día de la Madre! Gracias por ser mi roca, mi confidente y mi estrella guía”. (Foto: Pinterest)

Feliz Día de la Madre a una mujer fuerte que ha afrontado los retos con gracia y determinación. Que este día te traiga aprecio y reconocimiento por tu inquebrantable fuerza y resistencia como madre. (Foto: Pinterest)
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Feliz Día de la Madre a una mujer fuerte que ha afrontado los retos con gracia y determinación. Que este día te traiga aprecio y reconocimiento por tu inquebrantable fuerza y resistencia como madre. (Foto: Pinterest)

“¡Feliz Día a la mamá que tiene un suministro interminable de abrazos, besos y paciencia! No sé cómo lo haces, pero te agradezco tus superpoderes, mamá”. (Foto: Pinterest)
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“¡Feliz Día a la mamá que tiene un suministro interminable de abrazos, besos y paciencia! No sé cómo lo haces, pero te agradezco tus superpoderes, mamá”. (Foto: Pinterest)

“Feliz Día de la Madre a la reina de mi corazón. Gracias por ser la personificación de la fuerza, la gracia y el amor incondicional. Te quiero sin medida”. (Foto: Pinterest)
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“Feliz Día de la Madre a la reina de mi corazón. Gracias por ser la personificación de la fuerza, la gracia y el amor incondicional. Te quiero sin medida”. (Foto: Pinterest)

“Feliz Día de la Madre a la que domina el arte de encontrar calcetines perdidos, hacer desaparecer el brócoli y saber dónde está todo, ¡incluso cuando nadie más lo sabe! Eres una auténtica maga, mamá”. (Foto: Pinterest)
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“Feliz Día de la Madre a la que domina el arte de encontrar calcetines perdidos, hacer desaparecer el brócoli y saber dónde está todo, ¡incluso cuando nadie más lo sabe! Eres una auténtica maga, mamá”. (Foto: Pinterest)

“A la mujer que me dio la vida y me colmó de amor sin límites, ¡Feliz Día mamá! Eres mi estrella guía, mi confidente y mi mejor amiga para siempre. Te quiero siempre y para siempre”. (Foto: Pinterest)
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“A la mujer que me dio la vida y me colmó de amor sin límites, ¡Feliz Día mamá! Eres mi estrella guía, mi confidente y mi mejor amiga para siempre. Te quiero siempre y para siempre”. (Foto: Pinterest)

“En este día tan especial, quiero expresar mi más profunda gratitud a la mejor madre de todas. Tu suave tacto, tu cálido abrazo y tu espíritu cariñoso hacen del mundo un lugar mejor. Feliz Día de la Madre”. (Foto: Pinterest)
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“En este día tan especial, quiero expresar mi más profunda gratitud a la mejor madre de todas. Tu suave tacto, tu cálido abrazo y tu espíritu cariñoso hacen del mundo un lugar mejor. Feliz Día de la Madre”. (Foto: Pinterest)

“A la que me ha amado desde el principio, Feliz Día de la Madre. Eres mi sol”. (Foto: Pinterest)
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“A la que me ha amado desde el principio, Feliz Día de la Madre. Eres mi sol”. (Foto: Pinterest)

“¡Feliz Día de la Madre a la mamá que puede arreglar cualquier cosa con una tirita, un beso y un poco de magia! Eres una superheroína disfrazada, mamá”. (Foto: Pinterest)
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“¡Feliz Día de la Madre a la mamá que puede arreglar cualquier cosa con una tirita, un beso y un poco de magia! Eres una superheroína disfrazada, mamá”. (Foto: Pinterest)

El Día de la Madre es una de las fechas más emotivas del calendario, ya que es una ocasión perfecta para agradecer el amor, la paciencia y la entrega de mamá con un detalle sencillo pero significativo: una frase bonita enviada por WhatsApp, Facebook o Instagram. Si bien en México se celebra tradicionalmente cada 10 de mayo, este año la celebración coincide con el segundo domingo de mayo (fecha en la que se festeja en Estados Unidos y varios países del mundo), lo que lo convierte en el momento ideal para compartir cualquiera de estas 30 postales gratis con mensajes cortos, tiernos y originales que expresan cariño de forma auténtica este Día de la Madre 2026. Estas tarjetas digitales se han vuelto una de las opciones más buscadas para felicitar a nuestras progenitoras en su día, ya sea junto a una foto familiar, un regalo personalizado o como un gesto espontáneo que ilumine la jornada. Con frases pensadas para emocionar, agradecer y celebrar, esta selección de imágenes son una alternativa práctica, cercana y muy compartible en redes sociales, especialmente para quienes desean enviar un saludo especial sin complicaciones y con un toque más humano para aquellas mujeres a las que les debemos todo, incluso la vida.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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