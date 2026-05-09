El Día de la Madre es una de las fechas más emotivas del calendario, ya que es una ocasión perfecta para agradecer el amor, la paciencia y la entrega de mamá con un detalle sencillo pero significativo: una frase bonita enviada por WhatsApp, Facebook o Instagram. Si bien en México se celebra tradicionalmente cada 10 de mayo, este año la celebración coincide con el segundo domingo de mayo (fecha en la que se festeja en Estados Unidos y varios países del mundo), lo que lo convierte en el momento ideal para compartir cualquiera de estas 30 postales gratis con mensajes cortos, tiernos y originales que expresan cariño de forma auténtica este Día de la Madre 2026. Estas tarjetas digitales se han vuelto una de las opciones más buscadas para felicitar a nuestras progenitoras en su día, ya sea junto a una foto familiar, un regalo personalizado o como un gesto espontáneo que ilumine la jornada. Con frases pensadas para emocionar, agradecer y celebrar, esta selección de imágenes son una alternativa práctica, cercana y muy compartible en redes sociales, especialmente para quienes desean enviar un saludo especial sin complicaciones y con un toque más humano para aquellas mujeres a las que les debemos todo, incluso la vida.
30 postales gratis para el Día de la Madre 2026 en México y EE.UU.: frases bonitas para WhatsApp
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