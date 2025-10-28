Al hacer compras, es común encontrar productos con etiquetas como “orgánico”, “bajo en grasa” o “natural” que dan la impresión de ser saludables; sin embargo, muchos de ellos están cargados de azúcar, sodio o calorías ocultas, lo que los convierte en opciones menos saludables de lo que parecen.

Un estudio reciente encontró que las personas “subestimaron significativamente” las calorías de alimentos altos en calorías solo porque tenían una etiqueta orgánica, lo que demuestra que el marketing puede influir en la percepción de lo que consideramos saludable.

Jimmy Chill, chef principal de Olea & Bloom, un restaurante mediterráneo en un centro de pádel bajo techo en el sur de Florida, reconoce que es difícil distinguir entre nutrición real y publicidad.

“Con años de experiencia como chef privado y comercial especializado en crear menús basados en nutrientes, he visto de primera mano cómo las palabras de moda del marketing de ‘comida saludable’ pueden hacer que comer sano se vuelva confuso”, dijo Chill, según el New York Post.

Productos como bowls de açaí, chips de vegetales, batidos de proteína y aceites mal seleccionados pueden contener exceso de azúcar, ingredientes artificiales y calorías ocultas. (Foto referencial: Freepik)

El chef reveló cinco alimentos que muchas personas creen que son saludables, pero que, según él, no cumplen con esa promesa.

Uno de ellos son los populares bowls de açaí. Aunque parecen nutritivos porque se preparan con fruta mezclada, el problema está en lo que se les añade.

“Una vez que agregas granola, fruta y miel, este superalimento se convierte en una bomba de azúcar que eventualmente te hará sentir agotado”, explicó.

Por eso recomienda preparar estos bowls en casa con açaí 100 % puro y sin endulzantes añadidos.

Según el experto, algunos alimentos "saludables" pueden afectar negativamente la digestión y el metabolismo. (Foto referencial: Freepik)

Chill también advirtió sobre los productos de origen vegetal.

“Lo vegetal no siempre significa que es saludable”, señaló. “Muchos productos de origen vegetal están hechos con ingredientes creados en laboratorio y son altamente procesados”.

Mencionó como ejemplo los chips o las frituras de vegetales. “En realidad no ofrecen ningún valor nutricional de vegetales”, afirmó.

“Los vegetales tienen que cocinarse tanto que todos los nutrientes se pierden, y muchas marcas usan almidones refinados. Deja las plantas falsas y opta por vegetales enteros”, agregó.

Otro alimento engañoso son los productos enriquecidos con proteína. Actualmente, la proteína se añade a cereales, café, chips e incluso mantequilla de maní que ya contiene proteína naturalmente. Chill asegura que hay que tener especial cuidado con los batidos de proteína.

La recomendación del chef es optar por alimentos integrales, mínimamente procesados y preparados en casa. (Foto referencial: Freepik)

“Usualmente etiquetados como reemplazos de comida u opciones para perder peso, los batidos de proteína contienen una mezcla de ingredientes altamente concentrados como proteína de soya o proteína aislada de leche para alcanzar una alta ‘porción’ de proteína por botella de plástico”, señaló.

“Además, a menudo contienen edulcorantes artificiales y otros aditivos que pueden dañar tu microbioma intestinal y afectar tu digestión e incluso tu claridad mental”.

Finalmente, se refirió al aceite de oliva, considerado uno de los alimentos más beneficiosos para la salud.

Este aceite es conocido por sus grasas saludables y antioxidantes. Pero Chill hizo una advertencia importante: “Si bien el aceite de oliva contiene grasas saludables para el corazón, todo se trata del control de las porciones”, dijo, señalando que es muy alto en calorías.

“Y no todos los aceites se crean de la misma manera”, añadió. “En Olea & Bloom, uso aceites de oliva prensados en frío provenientes de Medio Oriente (Turquía y Líbano) por su pureza y sabor”.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí