El 6 de enero es una de esas fechas que despiertan recuerdos, ilusión y ganas de compartir algo más que un simple saludo. El Día de Reyes no solo se celebra con regalos o tradiciones, también se vive a través de las palabras que enviamos a quienes queremos. En un mensaje corto puede ir un deseo sincero, una bendición, un gesto de cariño o incluso una sonrisa inesperada. Por eso, si este año quieres salir del clásico “¡Feliz Día de Reyes!” y sorprender con algo diferente, aquí reuní 75 deseos y saludos pensados para enviar este 6 de enero, ideales para compartir por WhatsApp, redes sociales o en una tarjeta especial y hacer que esta fecha tenga un significado aún más bonito.

Qué decir en el Día de Reyes

En el Día de Reyes puedes decir algo sencillo pero con intención, que transmita ilusión y cariño. Por ejemplo, un deseo de bienestar, un mensaje de esperanza o un saludo que recuerde la magia de esta fecha. No hace falta algo largo: unas palabras que hablen de unión, gratitud y buenos deseos para el año que comienza suelen ser más que suficientes para conectar con quienes las reciben.

Mensajes para el Día de Reyes

Que este Día de Reyes llene tu hogar de ilusión, paz y momentos felices.

Feliz Día de Reyes, que nunca falten la fe, la esperanza y las sonrisas.

Que los Reyes Magos te traigan salud, amor y nuevas oportunidades.

Hoy celebramos la ilusión, la familia y los pequeños milagros. Feliz Día de Reyes.

Que este 6 de enero renueve tus sueños y tu alegría.

Feliz Día de Reyes para ti y los tuyos, con todo mi cariño.

Que la magia de los Reyes acompañe cada paso de este nuevo año.

Hoy es día de compartir, creer y agradecer. Feliz Día de Reyes.

Que los Reyes Magos bendigan tu camino con paz y bienestar.

Un saludo especial en este Día de Reyes, lleno de buenos deseos.

Que la ilusión de hoy se quede contigo todo el año.

Feliz Día de Reyes, que la alegría llegue a tu corazón.

Que este 6 de enero traiga unión, amor y esperanza a tu familia.

Estos deseos y saludos para enviar este Día de Reyes son ideales para sorprender con un mensaje especial. | Crédito: Freepik/Composición Mag

Deseos y saludos para el Día de Reyes

Que el Día de Reyes llene tu hogar de ilusión y alegría.

Feliz Día de Reyes, con salud, paz y buenos momentos.

Que los Reyes Magos te regalen esperanza y amor.

Un saludo especial en este Día de Reyes para ti y tu familia.

Que la magia de hoy te acompañe todo el año.

Mis mejores deseos en este 6 de enero.

Que nunca falte la ilusión en tu camino.

Feliz Día de Reyes, que lleguen buenas noticias.

Un abrazo lleno de buenos deseos en este Día de Reyes.

Que este 6 de enero renueve tus sueños.

Deseos de unión y felicidad para tu familia.

Que la alegría de Reyes se quede contigo.

Feliz Día de Reyes, con todo mi cariño.

Inspírate con deseos y saludos para enviar este Día de Reyes y haz que tus palabras tengan más significado. | Crédito: Freepik/Composición Mag

Saludos cortos por el Día de Reyes

¡Feliz Día de Reyes! ✨

Que los Reyes Magos te llenen de alegría.

Feliz 6 de enero, con mucha ilusión.

Que la magia de Reyes te acompañe hoy.

Bendiciones en este Día de Reyes.

Un saludo lleno de ilusión y esperanza.

Feliz Día de Reyes para ti y tu familia.

Que nunca falte la ilusión. ¡Feliz Reyes!

Hoy celebramos la magia. Feliz Día de Reyes.

Que este 6 de enero sea especial.

Ilusión, fe y alegría. ¡Feliz Reyes!

Un abrazo en este Día de Reyes.

Que los Reyes te sorprendan bonito.

Frases bonitas para el 6 de enero

El 6 de enero nos recuerda que la ilusión nunca debe perderse.

Hoy la magia visita los hogares y renueva la esperanza.

Que este 6 de enero ilumine tus sueños.

La alegría de hoy se guarda en el corazón todo el año.

Un día para creer, compartir y agradecer.

Que la ilusión del 6 de enero abrace a tu familia.

La magia no se pierde, se celebra.

Hoy es un buen día para sonreír con el corazón.

Que la esperanza llegue envuelta en ilusión.

El 6 de enero nos invita a volver a soñar.

La verdadera magia está en compartir.

Un día sencillo, lleno de significado.

Que hoy empiece un año con más luz.

Deseos de Reyes para compartir

Que los Reyes Magos te regalen paz, salud y alegría.

Que este Día de Reyes llegue cargado de buenos momentos.

Deseo que la ilusión de hoy te acompañe todo el año.

Que nunca falten razones para sonreír.

Que los Reyes llenen tu hogar de amor.

Un deseo sincero de bienestar en este Día de Reyes.

Que la magia de hoy renueve tus esperanzas.

Deseos de unión y alegría para tu familia.

Que este 6 de enero traiga calma y nuevas oportunidades.

Que los pequeños detalles te hagan feliz hoy.

Un Día de Reyes lleno de luz y gratitud.

Que la ilusión se convierta en buenos recuerdos.

Mis mejores deseos en este Día de Reyes.

Saludos de Reyes en inglés

Happy Three Kings’ Day!

Wishing you a joyful Three Kings’ Day.

Happy Three Kings’ Day to you and your family.

May the Three Kings bring you peace and joy.

Warm wishes on Three Kings’ Day.

Celebrating Three Kings’ Day with hope and love.

Happy Epiphany! Wishing you blessings today.

May this Three Kings’ Day fill your home with happiness.

Sending you love on Three Kings’ Day.

Joyful wishes for Three Kings’ Day.

Happy Three Kings’ Day! May your year shine bright.

Blessings and joy on Three Kings’ Day.

Wishing you a peaceful Epiphany.

