Agregar un plátano a tu batido de frutos rojos puede parecer una opción saludable, pero una nueva investigación sugiere que esta combinación podría anular parte de los beneficios de las frutas.

Científicos de la Universidad de California en Davis descubrieron que añadir un plátano al smoothie puede reducir drásticamente la absorción de los compuestos que benefician al corazón y al cerebro presentes en las bayas, hasta en un 84%.

El estudio, publicado recientemente en la revista Food & Function, señala como responsable a una enzima llamada polifenol oxidasa (PPO), muy abundante en las plátanos. Esta enzima reacciona con compuestos vegetales beneficiosos conocidos como flavanoles, que se encuentran en alimentos como las uvas, las manzanas, el cacao y las propias bayas.

“El objetivo fue entender, de manera práctica, cómo una preparación común como un batido con plátano podía afectar la disponibilidad de los flavanoles para ser absorbidos después de su consumo”, explicó el investigador principal Javier Ottaviani, profesor adjunto en UC Davis, en conversación con Fox News.

Los científicos identificaron a la enzima polifenol oxidasa (PPO), presente en el plátano, como responsable de reducir la absorción de flavanoles, compuestos asociados a la salud cerebral y cardiovascular. (Foto referencial: Pixabay)

En un pequeño estudio clínico, los voluntarios bebieron dos tipos de smoothies: uno con plátano y otro con una mezcla de frutos rojos, que tienen niveles bajos de PPO. Las muestras de sangre y orina mostraron que el batido con plátano redujo significativamente la absorción de flavanoles en comparación con el de bayas o con una cápsula de flavanoles.

“Mientras anticipábamos que la PPO podría influir en el contenido y la absorción de flavanoles en los batidos, nos sorprendió ver lo rápido y significativamente que la adición de solo un plátano redujo el contenido de flavanoles en el batido y, en consecuencia, los niveles en el cuerpo”, dijo Ottaviani.

“También fue sorprendente descubrir que incluso si las bananas se consumen al mismo tiempo que los flavanoles, pero no en el mismo batido, la PPO sigue reduciendo los niveles de flavanoles en el cuerpo”, añadió.

El experto destacó además que es importante evitar combinar alimentos ricos en flavanoles con otros que se oxidan rápidamente al cortarse, como los plátanos, los aguacates o las hojas de remolacha.

El investigador Javier Ottaviani explicó que incluso consumir plátano al mismo tiempo, sin mezclarlo, puede generar el mismo efecto. (Foto referencial: Pixabay)

“No obstante, las bananas siguen siendo una excelente fruta y una gran opción para preparar batidos, pero no si el objetivo es mantener los flavanoles en tu bebida”, agregó Ottaviani.

Por su parte, el Dr. Parth Bhavsar, médico de familia certificado en Georgia y fundador de TeleDirectMD, señaló que la clave está en la diversidad alimentaria.

“La moderación y la rotación son mucho más relevantes”, dijo Bhavsar, quien no participó en el estudio. “Si disfrutas tus plátanos en un batido, hazlo. Pero podrías alternar entre preparar batidos de bayas y de banana”.

Bhavsar añadió que existen otras combinaciones de alimentos que también pueden interferir con la absorción de nutrientes. Por ejemplo, el té o el café pueden bloquear la absorción de hierro, el calcio puede competir con este mineral, los vegetales crucíferos crudos pueden afectar la absorción de yodo, y una ingesta muy alta de fibra puede limitar la absorción de minerales.

Los expertos recomiendan no eliminar la banana de la dieta, sino alternar los batidos y mantener una alimentación variada para aprovechar al máximo los nutrientes. (Foto referencial: Freepik)

“Aunque el efecto es pequeño en cada caso, con el tiempo puede acumularse”, explicó.

Los investigadores de UC Davis indicaron que estos hallazgos podrían impulsar nuevos estudios sobre cómo la forma en que preparamos los alimentos influye en la absorción de nutrientes.

El trabajo fue realizado junto con científicos de la Universidad de Reading (Reino Unido) y la Universidad King Saud (Arabia Saudita), con financiamiento de Mars, Inc., empresa que colabora con frecuencia en investigaciones sobre flavanoles del cacao.

Ottaviani, además, dirige el laboratorio central de investigación Mars Edge Core Laboratory.

