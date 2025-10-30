Siguiendo un viaje de miles de millones de años por la Vía Láctea, un cometa interestelar ha tenido su máxima aproximación al Sol, y ahora continúa su odisea espacial a través del cosmos. Se trata de 3I/ATLAS, un cuerpo celeste que ha cautivado a los científicos y a la ciudadanía con su comportamiento especial, además de ofrecer información sobre el universo más allá de nuestro Sistema Solar.

3I/ATLAS ALCANZÓ SU PERIHELIO

El cometa interestelar 3I/ATLAS llegó este miércoles 29 de octubre a su perihelio, es decir, tuvo su máxima aproximación al Sol en su trayectoria hiperbólica. Los científicos habían calculado que este acercamiento ocurriría a las 11:47 UTC, cuando el cuerpo celeste se ubicaría a 1.36 AU (203 millones de kilómetros o 126 millones de millas) de nuestra estrella. Es así que el cometa se ubicó entre las órbitas de la Tierra y Marte. Durante el perihelio, 3I/ATLAS se movilizó a una velocidad de 68 kilómetros de segundos con respecto al Sol.

El cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzó su perihelio cerca del Sol el 29 de octubre de 2025. (Foto referencial: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

3I/ATLAS: ¿QUÉ PASARÁ AHORA?

Ahora qué 3I/ATLAS se ha acercado al Sol, ¿qué se espera del cometa? Tras el perihelio, el cuerpo celeste comenzará su viaje de salida de nuestro sistema estelar.

Mientras 3I/ATLAS se aleja del Sol, se esperan algunos sucesos.

Actividad y brillo

Paradójicamente, 3I/ATLAS podría parecer más brillante y activo en las semanas posteriores a su perihelio que durante su aproximación. Esto obedece al intenso calentamiento solar que experimentó el cometa durante la aproximación (hasta 33 gigavatios de radiación), lo que hará que se mantenga la emisión de hielo y polvo. Incluso podría crear una coma y cola más prominentes.

Sin embargo, a medida que pasen los días y se vaya alejando del Sol, el cometa 3I/ATLAS irá perdiendo brillo. A medida que el cometa se aleja de la intensa radiación solar en el perihelio, la desgasificación de gases y la formación de su coma y cola disminuirán.

Esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS fue capturada por la cámara de campo amplio del Telescopio Espacial Hubble de la NASA y ESA el 21 de julio de 2025. (Foto: ESA/Hubble)

Encuentros planetarios

En su ruta de salida de nuestro Sistema Solar, el cometa 3I/ATLAS se acercará a algunos planetas, sin suponer ningún riesgo al mantenerse a una distancia segura.

El primer planeta que visitará será Venus el próximo 3 de noviembre. El cometa se ubicará a 0.65 AU, es decir, 97 millones de kilómetros, del planeta gemelo de la Tierra. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea (ESA) está lista para monitorear su paso por Venus.

Planeta Fecha Venus 3 de noviembre de 2025 Tierra 19 de diciembre de 2025 Júpiter 16 de marzo de 2026

Visibilidad

Se estima que 3I/ATLAS volverá a ser visible antes del amanecer a finales de noviembre o inicios de diciembre, mientras emerja de detrás del Sol y se vaya acercando a la Tierra.

Eventualmente 3I/ATLAS dejará nuestro sistema estelar. Este desenlace es típico de un cometa interestelar con una trayectoria hiperbólica, lo que significa que no está ligado gravitacionalmente al Sol y no regresará a nuestro vecindario cósmico.