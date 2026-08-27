Este 27 y 28 de agosto de 2026 se produce un eclipse lunar parcial, uno de los fenómenos astronómicos destacados de este mes. La NASA explica que ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y su sombra alcanza la superficie lunar. En este caso, solo una parte de la Luna entra en la zona más oscura de esa sombra, por lo que el disco lunar no queda completamente cubierto.

Durante el fenómeno, la Luna atraviesa parcialmente la sombra que proyecta la Tierra. Como consecuencia, una parte de su superficie queda oscurecida mientras el resto continúa recibiendo luz solar. El eclipse de esta semana será especialmente llamativo porque alrededor del 96% de la Luna quedará dentro de la sombra más oscura, según el portal Time and Date.

A diferencia de lo que ocurre con un eclipse lunar total, en uno parcial la Luna no queda completamente cubierta por la sombra terrestre. Por eso, desde la Tierra puede observarse una parte oscura que parece avanzar sobre el disco lunar.

Dependiendo de las condiciones de observación, algunas zonas también pueden adquirir tonalidades rojizas o anaranjadas.

A diferencia de un eclipse solar total, en este fenómeno la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna. (Foto: @Nasa_es) / Piero Hatto

¿En qué se diferencia de un eclipse solar total?

La principal diferencia está en la posición de los tres cuerpos celestes. Durante un eclipse lunar, es la Tierra la que queda entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre nuestro satélite. En cambio, durante un eclipse solar, la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol y bloquea parte o toda la luz solar para determinadas zonas de nuestro planeta.

La forma de observarlos también cambia. Un eclipse lunar puede contemplarse directamente porque no implica mirar hacia el Sol. En cambio, durante un eclipse solar es necesario utilizar protección ocular adecuada, ya que observar directamente nuestra estrella puede provocar daños graves en la vista.

En cambio, un eclipse solar es el fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Por qué no ocurre un eclipse lunar todos los meses?

Aunque la Luna completa una vuelta alrededor de la Tierra aproximadamente cada mes, eso no significa que haya un eclipse lunar en cada luna llena. La razón está en que la órbita de la Luna está inclinada unos cinco grados respecto al plano en el que la Tierra gira alrededor del Sol. Por eso, la mayoría de las veces la Luna pasa por encima o por debajo de la sombra terrestre.

Los eclipses se producen cuando la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna es suficientemente precisa. De hecho, el eclipse lunar parcial del 27 y 28 de agosto forma parte de la misma temporada de eclipses que comenzó con el eclipse solar total del 12 de agosto. Según Time and Date, normalmente un eclipse solar y uno lunar aparecen separados por unas dos semanas.

El fenómeno de estos días será, por tanto, una oportunidad para observar cómo la sombra de nuestro planeta se proyecta sobre la Luna.

Aunque un eclipse lunar parcial puede parecer menos espectacular que uno total, permite apreciar de forma clara la alineación entre los tres cuerpos y entender por qué estos eventos no ocurren todos los meses.

Este eclipse forma parte de la misma temporada astronómica que comenzó con el eclipse solar total del 12 de agosto. (Foto referencial: Magnific)

A qué hora será el eclipse lunar parcial y desde dónde se verá

El eclipse lunar parcial de la noche del 27 a la madrugada del 28 de agosto de 2026 se podrá ver principalmente en América, gran parte de Europa y África.

A continuación, los horarios locales del punto máximo (cuando la sombra de la Tierra cubre más del 96% de la superficie lunar) en distintas regiones: