Durante ciertos momentos del año, los aficionados a la astronomía pueden disfrutar de uno de los espectáculos más impresionantes del universo: la visibilidad de la Vía Láctea. Esta enorme franja luminosa formada por miles de millones de estrellas suele hacerse más distinguible durante un periodo conocido como la “temporada de la Vía Láctea”, que comienza a hacerse visible en el hemisferio norte a partir de finales del invierno y se prolonga durante varios meses.

Durante este periodo, la característica banda blanquecina de la galaxia puede observarse cruzando el cielo nocturno. Para muchos, este es uno de los momentos más esperados del año ya que permite apreciar con mayor claridad el brillo colectivo de innumerables estrellas que forman parte de nuestra galaxia.

Según USA TODAY, una de las grandes ventajas de este fenómeno es que no se necesita equipo especializado para verlo. Basta con mirar al cielo en un lugar oscuro, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. Quienes disfrutan de la fotografía astronómica también suelen aprovechar estas noches para capturar imágenes del cielo profundo.

En el hemisferio norte, incluido Estados Unidos, las mejores oportunidades suelen darse entre marzo y septiembre. (Foto referencial: Pixabay)

La Vía Láctea es la galaxia donde se encuentra nuestro sistema solar. Se trata de una enorme estructura en forma de disco que se extiende por más de 100.000 años luz. Debido a su forma, con brazos que se curvan alrededor de una región central muy densa, los astrónomos la clasifican como una galaxia espiral.

Según la NASA, la Tierra se ubica en uno de esos brazos espirales, aproximadamente a mitad de camino entre el centro galáctico y los bordes del disco.

Además, la Vía Láctea forma parte de un vecindario cósmico conocido como el Grupo Local, que reúne a más de 50 galaxias, entre ellas la gigantesca galaxia de Andrómeda, considerada la vecina más cercana de gran tamaño.

Aunque el fenómeno puede empezar a notarse desde finales del invierno, las condiciones del cielo y la fase de la Luna influyen en su visibilidad. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Según el sitio especializado Capture the Atlas, la temporada en la que el centro brillante de la galaxia resulta más fácil de observar suele extenderse entre febrero y octubre; sin embargo, en el hemisferio norte, incluido Estados Unidos, el periodo más favorable para verlo con claridad generalmente ocurre entre marzo y septiembre.

El divulgador científico de la NASA Preston Dyches explicó en un blog que lo que realmente se observa es la parte más luminosa de nuestra galaxia vista desde dentro.

“Visto de canto desde nuestra posición dentro del disco de la galaxia”, escribió al describir cómo el centro galáctico aparece como una banda brillante cuando las condiciones del cielo son adecuadas.

Para apreciarla mejor, se recomienda observar en lugares oscuros, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. (Foto referencial: Pixabay)

Consejos para ver el centro de la Vía Láctea

Para observar el centro de la Vía Láctea, la NASA recomienda buscar lugares con cielos muy oscuros y alejados de las luces de las ciudades, ya que la contaminación lumínica puede impedir ver la tenue banda de estrellas.

El núcleo de la galaxia aparece como una franja difusa y brillante que cruza el cielo nocturno, generalmente hacia el sur, y puede apreciarse incluso sin telescopio si las condiciones son adecuadas.

También es importante esperar a que el cielo esté completamente oscuro y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20 o 30 minutos. La NASA sugiere evitar luces fuertes o pantallas brillantes, ya que afectan la visión nocturna y dificultan ver detalles de la galaxia.

Otro consejo clave es observar cuando la Luna esté en fase nueva o creciente delgada, porque una Luna brillante puede opacar la Vía Láctea.

En noches despejadas, sin nubes y lejos de las ciudades, es posible ver claramente la banda de miles de millones de estrellas que forma el centro de nuestra galaxia.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí