El cometa interestelar 3I/ATLAS continúa llamando la atención de los científicos por sus características fuera de lo común. Es el tercer objeto de este tipo detectado y presenta propiedades muy diferentes a las de los cometas del Sistema Solar, lo que sugiere un origen en condiciones extremas.

Ahora, un estudio reciente basado en datos del Atacama Large Millimeter Array (ALMA), tomados poco después de su paso más cercano al Sol, reveló un detalle sorprendente: contiene una cantidad muy alta de agua semipesada.

El hidrógeno, el elemento más abundante del universo, puede tener distintas variantes. Una de ellas es el deuterio, que incluye un neutrón adicional. Cuando el agua contiene este tipo de hidrógeno, se forma lo que se conoce como agua semipesada, un compuesto que también se observó en otros cometas, aunque en menores proporciones.

En los cometas del Sistema Solar, esta proporción ha sido clave para entender el origen del agua en la Tierra, ya que ayudó a demostrar que no proviene principalmente de estos cuerpos; sin embargo, en 3I/ATLAS los niveles son mucho más altos de lo esperado.

Observaciones realizadas con ALMA detectaron una proporción extremadamente alta de agua semipesada en el objeto interestelar. (Foto: NASA)

En el cometa, la proporción de agua semipesada es unas 30 veces mayor que en los cometas de nuestro sistema y más de 40 veces superior a la de los océanos terrestres. Este es un dato clave, pues indica que el cuerpo celeste se formó en un entorno extremadamente frío y hostil.

“Los procesos químicos que aumentan el agua con deuterio son muy sensibles a la temperatura y suelen requerir ambientes más fríos que unos 30 Kelvin, es decir, cerca de -243 °C”, explicó el investigador Luis E. Salazar Manzano en un comunicado.

Las condiciones mencionadas sugieren que el lugar de origen de 3I/ATLAS tenía temperaturas muy bajas y características de radiación particulares. Además, su composición no coincide con la proporción natural de hidrógeno y deuterio generada tras el Big Bang, lo que indica que hubo procesos adicionales antes de que el objeto fuera expulsado al espacio interestelar.

“Ahora sabemos que la nube de gas que formó la estrella y los planetas del sistema del que proviene 3I/ATLAS probablemente era muy fría y tenía condiciones muy distintas a las que dieron origen a nuestro Sistema Solar y a sus cometas”, añadió el científico.

El hallazgo sugiere que 3I/ATLAS se formó en un entorno mucho más frío que el de nuestro Sistema Solar. (Foto: ESA)

Es importante señalar que 3I/ATLAS es el primer objeto interestelar en el que se logra medir este tipo de composición, algo que no se había conseguido ni con 1I/’Oumuamua ni con 2I/Borisov.

“Cada cometa interestelar trae consigo una parte de su historia, como fósiles de otro lugar. No sabemos exactamente de dónde viene, pero con instrumentos como ALMA podemos empezar a entender las condiciones de ese sitio y compararlas con las nuestras”, explicó la investigadora Teresa Paneque-Carreño.

Finalmente, los expertos destacan que este hallazgo muestra lo diferente que puede ser la formación de sistemas planetarios en la galaxia.

El estudio ofrece nuevas pistas sobre cómo se desarrollan otros sistemas planetarios en la galaxia. (Foto: Josep M. Trigo-Rodríguez / B06 Montseny Observatory)

“Nuestras nuevas observaciones muestran que las condiciones que dieron origen a nuestro Sistema Solar son muy distintas a las de otros sistemas en diferentes partes de la galaxia”, concluyó Salazar Manzano.

Los detalles completos de la investigación y las observaciones del equipo científico pueden consultarse en el estudio publicado originalmente en la revista Nature Astronomy a través de este enlace.

Explicado de forma sencilla: qué es el agua semipesada y por qué su presencia en 3I/ATLAS sorprende a los científicos

El agua semipesada es una variante del agua común en la que uno de los átomos de hidrógeno es deuterio, un isótopo que tiene un neutrón extra. En astronomía, la proporción entre este tipo de agua y el agua normal funciona como una especie de “huella química” que permite rastrear el origen de los cuerpos celestes y entender las condiciones de temperatura y radiación en las que se formaron.

En el caso del cometa interestelar 3I/ATLAS, su presencia sorprendió a los científicos porque contiene niveles de agua semipesada unas 30 veces superiores a los de los cometas del Sistema Solar y más de 40 veces mayores que los de los océanos de la Tierra. Además, es la primera vez que se logra medir esta proporción en un que no proviene de nuestro Sistema Solar.

Para los expertos, este hallazgo es clave porque indica que 3I/ATLAS se formó en un entorno extremadamente frío, con temperaturas cercanas a los -243 °C (-405.4 °F). Esto sugiere que otros sistemas planetarios pueden originarse bajo condiciones muy distintas a las de nuestro Sistema Solar, lo que abre una nueva ventana para entender la diversidad del universo.

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