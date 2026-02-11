Los eclipses lunares suelen llamar la atención por la forma en que transforman el cielo nocturno. A diferencia de otros fenómenos astronómicos, no requieren equipos especiales y pueden disfrutarse a simple vista, lo que los convierte en uno de los espectáculos naturales más accesibles para el público en general. En esta ocasión, un evento de gran escala volverá a captar la atención de observadores en distintos puntos del planeta.

Este tipo de eclipse ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. A medida que la Luna avanza dentro de esa sombra, su brillo disminuye y el entorno nocturno cambia de forma notable.

Durante la fase más intensa, la única luz que llega a la Luna atraviesa la atmósfera terrestre, generando un característico tono rojizo conocido popularmente como “luna de sangre”.

Durante el evento, la Luna adquirirá un tono rojizo conocido como “luna de sangre”. (Foto: AFP)

Recién en ese punto se dará el momento más esperado: el 3 de marzo de 2026 tendrá lugar un eclipse lunar total, un fenómeno que podrá observarse de manera simultánea desde toda la cara nocturna de la Tierra. Según el portal Space, las regiones con mejor visibilidad incluirán Australia, el océano Pacífico y la mitad occidental de América del Norte, donde el eclipse se desarrollará en horarios especialmente favorables.

Aunque el evento será global, la experiencia variará según la ubicación. El Pacífico será el punto central del eclipse con la totalidad cerca de la medianoche. En Australia ocurrirá más tarde esa misma noche, mientras que en América del Norte será visible durante las primeras horas del día, lo que permitirá observar distintas fases del fenómeno.

No es necesario encontrarse en un sitio completamente oscuro para disfrutar del eclipse, pero las condiciones mejoran notablemente en zonas con baja contaminación lumínica. Durante la totalidad, el cielo se oscurecerá lo suficiente como para que reaparezcan estrellas débiles e incluso se pueda distinguir la Vía Láctea, algo poco común en noches de Luna llena.

Aunque puede observarse a simple vista, los cielos despejados y con baja contaminación lumínica ofrecerán una experiencia mucho más impactante. (Fuente: iStock)

El clima también será decisivo. Aunque los pronósticos solo son confiables con pocos días de anticipación, los registros históricos de nubosidad permiten identificar regiones con mayores probabilidades de cielos despejados en marzo. Por eso, parques nacionales y reservas de cielo oscuro en Estados Unidos y Australia figuran entre los lugares más recomendados.

Según el medio citado, este eclipse lunar total será un evento poco frecuente y no volverá a repetirse en ningún lugar del mundo hasta la noche de Año Nuevo de 2028-2029.

Eclipses, superlunas y mucho más: los eventos astronómicos que marcarán el cielo en 2026

El año 2026 estará lleno de eventos lunares que atraerán a los aficionados a la astronomía, incluyendo superlunas, eclipses y una luna azul.

En mayo, habrá una luna azul el día 31, un fenómeno que ocurre cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes. A pesar del nombre, la luna no se verá de color azul; se trata de un evento poco común que sucede aproximadamente cada 2,5 años, según la NASA.

Además, en 2026 se esperan dos eclipses lunares visibles desde América. El primero será un eclipse total o “Luna de Sangre” el 3 de marzo, mientras que el segundo será un eclipse parcial el 28 de agosto.

El año 2026 estará lleno de eventos lunares que atraerán a los aficionados a la astronomía. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Durante el año también habrá otras superlunas, el 24 de noviembre y el 23 de diciembre, cuando la luna estará especialmente cerca de la Tierra y se verá más grande y luminosa.

Cada luna llena tendrá su nombre tradicional, incluyendo la Luna de Nieve en febrero, la Luna Rosa en abril, la Luna de las Flores en mayo, la Luna de la Cosecha en septiembre y la Luna Fría en diciembre, entre otras.

Algunos de estos eventos coincidirán con eclipses o superlunas, convirtiendo al 2026 en un año destacado para observar el cielo nocturno.

